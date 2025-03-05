Євроінтеграційні зміни та прозорість: техогляд автобусів оновлено

Удосконалено процедуру обов'язкового технічного контролю автобусів, що використовуються в різних типах пасажирського сполучення, зокрема у міжміському, приміському та міжобласному.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Мета оновлень – оптимізація процедур для підвищення прозорості процесу технічного контролю, зменшення часу на перевірку одночасно з належним контролем транспорту.

Які зміни передбачено

Основні нововведення в процесі техогляду автобусів:

Процес перевірки конструкції та технічного стану автобусу має бути зафіксований на відео;

Зменшено кількість фотографій, які потрібно передавати до реєстру перевірок технічного стану;

Оптимізовано час на проведення перевірок;

Запроваджено обов'язковий нагляд за станом та адаптацією тахографів, встановлених на транспортних засобах.

Запровадження системи визначення комфортності автобусів на основі технічного контролю дозволить організаторам перевезень – Мінрозвитку та обласним адміністраціям – отримувати актуальну інформацію не лише про технічний стан автобусів, а й про рівень їх комфортності.

Це сприятиме тому, що на конкурсах на маршрути братимуть участь автобуси відповідного класу комфортності.

Нові правила набудуть чинності через два місяці після публікації змін до постанов.

Нагадажємо, у 2024 році українські перевізники придбали на 13,4% менше автобусів, ніж у 2023 році, загалом 8080 одиниць. Це стосується як нових, так і вживаних транспортних засобів.