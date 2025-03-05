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Евроинтеграционные изменения и прозрачность: техосмотр автобусов обновлен
Усовершенствована процедура обязательного технического контроля автобусов, используемых в различных типах пассажирского сообщения, в частности в междугородном, пригородном и межобластном.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Цель обновлений – оптимизация процедур по повышению прозрачности процесса технического контроля, уменьшение времени на проверку одновременно с надлежащим контролем транспорта.
Какие изменения предусмотрены
Основные новшества в процессе техосмотра автобусов:
- Процесс проверки конструкции и технического состояния автобуса должен быть зафиксирован видео;
- Уменьшено количество фотографий, которые следует передавать в реестр проверок технического состояния;
- Оптимизировано время проведения проверок;
- Введен обязательный надзор за состоянием и адаптацией тахографов, установленных на транспортных средствах.
Внедрение системы определения комфортности автобусов на основе технического контроля позволит организаторам перевозок – Минразвития и областным администрациям – получать актуальную информацию не только о техническом состоянии автобусов, но и об уровне их комфортности.
Это будет способствовать тому, что на конкурсах на маршруты примут участие автобусы соответствующего класса комфортности.
Новые правила вступят в силу через два месяца после публикации изменений в постановления.
Напомним, в 2024 году украинские перевозчики приобрели на 13,4% меньше автобусов, чем в 2023 году, в общей сложности 8080 единиц. Это касается как новых, так и подержанных транспортных средств.