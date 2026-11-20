Україна планує поглибити стратегічне партнерство з німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn. Серед потенційних напрямів співпраці - розвиток колії європейського стандарту, модернізація залізничної інфраструктури, оновлення локомотивів, рухомого складу та вокзалів.

Як пише Dilo, про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє "Укрінформ".

За словами глави уряду, транспортна інфраструктура є одним із перспективних напрямів українсько-німецького економічного партнерства. Україна зацікавлена в наданні нового імпульсу співпраці між національною залізницею та Deutsche Bahn.

Йдеться про масштабний комплекс проєктів, який передбачає не лише розширення мережі європейської колії, а й оновлення технічної та пасажирської інфраструктури. Зокрема, сторони можуть зосередитися на модернізації залізничних об'єктів, закупівлі або оновленні локомотивів і рухомого складу, а також реконструкції вокзалів.

Корецький наголосив, що підготовку таких ініціатив необхідно розпочинати вже зараз, не чекаючи завершення війни. Це дасть змогу після її закінчення оперативно перейти до залучення інвестицій, будівництва та реалізації інфраструктурних проєктів.

Україна також розраховує на активнішу участь німецького бізнесу у відбудові економіки. За словами прем'єра, німецькі технології, експертиза та інвестиції можуть відіграти важливу роль у модернізації транспортного сектору.

Уряд, зі свого боку, готовий сприяти встановленню прямих контактів між німецькими компаніями та українськими партнерами, а також практичному втіленню спільних ініціатив.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує протягом найближчих шести місяців залучити до 60 локомотивів. Компанія розглядає закупівлю вживаної техніки, ремонт власного парку та допомогу міжнародних партнерів.