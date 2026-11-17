Наприкінці осені українські виробники сиру стикаються зі зниженням попиту, зростанням собівартості та посиленням конкуренції з боку європейської продукції.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інфагро".

Через воєнні ризики підприємства уникають формування великих складських запасів, а підвищення цін стає для них вимушеним кроком для покриття виробничих витрат.

Попри очікування щодо скорочення імпорту, постачання європейських сирів в Україну продовжують зростати. Найбільший приріст демонструє сегмент твердих і напівтвердих сирів, що створює додатковий тиск на вітчизняних виробників.

Щоб компенсувати втрати на внутрішньому ринку, українські сировари нарощують експорт, зокрема поставки напівтвердих і плавлених сирів.

Зараз зростають обсяги відвантажень до країн Близького Сходу, проте основними напрямками для напівтвердих сирів залишаються пострадянські ринки, тоді як закріпитися в Європі вітчизняній продукції поки не вдається.

На тлі збільшення витрат на виробництво український сир продовжує дорожчати. Водночас вимушене підняття цін дедалі більше послаблює конкурентні позиції вітчизняних виробників порівняно з імпортною продукцією на полицях магазинів.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну зріс на 36% порівняно з аналогічним періодом торік. Водночас скоротився експорт окремих категорій сирної продукції, а виробники зіткнулися зі зростанням витрат і посиленням конкуренції.

Раніше українські виробники вже заявляли, що програють конкуренцію Польщі. За дев’ять місяців 2026 року Україна імпортувала з ЄС у 3,4 раза більше молочної продукції, ніж експортувала туди.