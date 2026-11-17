У Києві скасували річне обмеження на отримання щомісячної матеріальної допомоги для містян, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російських атак. Відтепер виплату у розмірі 20 000 грн на оренду житла надаватимуть упродовж усього періоду, поки помешкання залишається непридатним для проживання.

Про це повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

Допомога надається в межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам" і наразі її отримують близько 1 700 мешканців столиці.

Відтепер допомогу надаватимуть не лише протягом перших 12 місяців, а впродовж усього періоду, поки зберігаються обставини, через які людина не може повернутися до свого житла.

Ті, кому виплату припинили після завершення 12-місячного строку, можуть звернутися для її поновлення, якщо помешкання досі не відновлене та лишається непридатним для проживання.

Як оформити або поновити виплату

Для первинного призначення власнику або співвласнику житла потрібно подати заяву до районної держадміністрації або ЦНАПу (особисто чи поштою). До пакету документів входять паспорт, ІПН, документи на право власності, письмова згода співвласників, акт районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про пошкодження, довідка від керуючої компанії (ОСББ/ЖБК) про непридатність житла та реквізити IBAN (якщо немає "Картки киянина").

Для поновлення виплати після 12 місяців необхідно подати до РДА заяву, копію акта комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і свіжу довідку від обслуговуючої організації про те, що будинок чи квартира досі непридатні для життя.

Коли виплату припиняють

Виплату можуть припинити, зокрема, в таких випадках:

смерті людини, якій призначено допомогу;

відновлення пошкодженого житла до стану, придатного для проживання;

отримання житлового сертифіката за програмою «єВідновлення» та набуття права власності або користування іншим житлом, придатним для проживання;

придбання житла в Києві;

використання права на отримання соціального житла;

виїзду людини за межі України;

перебування на повному державному утриманні.

Нагадаємо, що в Україні вже зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії, з яких майже 300 тисяч — житлові будинки. Водночас частина громадян може зіткнутися з труднощами при оформленні компенсації за програмою “єВідновлення” через неврегульовані документи на нерухомість.