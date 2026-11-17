В Киеве отменили годовое ограничение на получение ежемесячной материальной помощи для горожан, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российских атак. Теперь выплату в размере 20 000 грн на аренду жилья будут предоставлять в течение всего периода, пока жилье остается непригодным для проживания.

Об этом сообщает Департамент социальной и ветеранской политики КГГА.

Помощь оказывается в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам" и сейчас ее получают около 1700 жителей столицы.

Теперь помощь будут оказывать не только в течение первых 12 месяцев, а в течение всего периода, пока сохраняются обстоятельства, по которым человек не может вернуться в свое жилье.

Те, кому выплату прекратили по истечении 12-месячного срока, могут обратиться за ее восстановлением, если жилье до сих пор не восстановлено и остается непригодным для проживания.

Как оформить или возобновить выплату

Для первичного назначения собственнику или совладельцу жилья нужно подать заявление в районную госадминистрацию или ЦНАП (лично или по почте). В пакет документов входят паспорт, ИНН, документы на право собственности, письменное согласие совладельцев, акт районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о повреждениях, справка от управляющей компании (ОСМД/ЖСК) о непригодности жилья и реквизиты IBAN (если нет "Карты киян"

Для возобновления выплат после 12 месяцев необходимо подать в РГА заявление, копию акта комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и свежую справку от обслуживающей организации о том, что дом или квартира до сих пор непригодны для жизни.

Когда выплату прекращают

Выплату могут прекратить, в частности, в следующих случаях:

смерти человека, которому назначена помощь;

восстановление поврежденного жилья до состояния, пригодного для проживания;

получение жилищного сертификата по программе «Восстановление» и приобретение права собственности или пользования другим жильем, пригодным для проживания;

приобретение жилья в Киеве;

использование права на получение социального жилья;

выезда человека за пределы Украины;

нахождение на полном государственном содержании.

Напомним, что в Украине уже зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии, из которых почти 300 тысяч - жилые дома. В то же время часть граждан может столкнуться с трудностями при оформлении компенсации по программе "Восстановление" из-за неурегулированных документов на недвижимость.