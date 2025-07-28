Комісія з добору кандидатів визначилась з фіналістами на посаду членів НКРЕКП: що про них відомо

Конкурсна комісія з добору кандидатів до НКРЕКП назвала імена чотирьох фіналістів: Роман Шикеринець, Максим Немчинов, Любомир Саловський та Сергій Пушкар. Тепер Кабмін обере трьох нових членів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на консалтингову компанію ExPro.

За словами Голови Конкурсної комісії Юлії Підкоморної, всі кандидати пройшли спецперевірку. Відтепер нових трьох членів НКРЕКП з визначених чотирьох кандидатур має обрати Кабмін.

Про кандидатів

Згідно із біографічними даними, викладеними на сайті НКРЕКП, про кандидатів відомо наступне;

Роман Шикеринець розпочав кар’єру у філії "Об’єднаного диспечерського управління" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" на посадах інженера та юрисконсульта першої категорії. З січня 2020 року працював начальником управління регуляторної діяльності у ТОВ "Оператор ГТС України". З жовтня 2024 року і по теперішній час є керівником групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування".

Максим Немчинов має три вищі освіти, кар’єру розпочав у АТЗТ "Мерідіан" (місто Алчевськ) на посаді менеджера. У 2010 році обіймав посаду юрисконсульта у ДП "Вугілля України". Також був ексзаступником міністра енергетики України.

Любомир Саловський з 2010 по 2019 роки працював диспетчером з транспортування газу ІІ категорії в Бібрському ЛВУМГ "Укртрасгаз". Із серпня 2021 року і по сьогодні працює начальником департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу".

Сергій Пушкар має освіту юриста, кар’єру розпочав помічником адвоката. З 2000 по 2010 роки працював на різних посадах у "ТНК-ВР". З травня 2022 року працює на посаді виконавчого директора НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 1 квітня оголосила конкурс на три вакантні посади. Документи кандидатів прийматимуться по 16 травня 2025 року включно.