Комиссия по отбору кандидатов определилась с финалистами на должность членов НКРЭКУ: что о них известно

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в НКРЭКУ назвала имена четырех финалистов: Роман Шикиренец, Максим Немчинов, Любомир Саловский и Сергей Пушкарь. Теперь Кабмин изберет трех новых членов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на консалтинговую компанию ExPro.

По словам Председателя Конкурсной комиссии Юлии Подкоморной, все кандидаты прошли спецпроверку. Теперь новых трех членов НКРЭКУ из определенных четырех кандидатур должен избрать Кабмин.

О кандидатах

Согласно биографическим данным, выложенным на сайте НКРЭКУ, о кандидатах известно следующее;

Роман Шикоринец начал карьеру в филиале "Объединенного диспечерского управления" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нефтегаз Украины" на должностях инженера и юрисконсульта первой категории. С января 2020 работал начальником управления регуляторной деятельности в ООО "Оператор ГТС Украины". С октября 2024 года и по настоящее время является руководителем группы взаимодействия с контрагентами департамента диспетчеризации АО "Укргаздобыча".

Максим Немчинов имеет три высших образования, карьеру начал в АОЗТ "Меридиан" (город Алчевск) в должности менеджера. В 2010 году занимал должность юрисконсульта в ГП "Уголь Украины".

Любомир Салловский с 2010 по 2019 годы работал диспетчером по транспортировке газа II категории в Бибрском ЛПУМГ "Укртрасгаз". С августа 2021 года и по сей день работает начальником департамента диспетчеризации "Укртрансгаза".

Сергей Пушкарь имеет образование юриста, карьеру начал помощником адвоката. годы работал на разных должностях в "ТНК-ВР". С мая 2022 года работает в должности. исполнительного директора НАЭК "Энергоатом".

Напомним, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 1 апреля объявила конкурс на три вакантных поста. Документы кандидатов будут приниматься до 16 мая 2025 года включительно.