Курс євро обвалився до семимісячного мінімуму через війну на Близькому Сході

Євро впав до найнижчого рівня з серпня на тлі значного зростання долара США через ескалацію війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Зазначається, що європейська валюта впала на цілих 0,6% до $1,1446, що є найнижчим рівнем за понад сім місяців.

З початку 2026 року євро втратив понад 2% своєї вартості. Основним драйвером падіння стала ескалація військового конфлікту на Близькому Сході, що спровокувала різке подорожчання енергоносіїв.

Ситуація, за якої ціни на нафту стабільно тримаються вище 100 доларів за барель, підкреслює вразливість економіки Європи, оскільки зростання витрат на імпорт палива погіршує торговий баланс регіону.

Домінування долара

Американська валюта демонструє зміцнення відносно всіх країн «Великої десятки» на тлі триваючих бойових дій. Позиції долара посилюються завдяки статусу США як найбільшого світового виробника нафти та ролі національної валюти у розрахунках за енергоресурси.

Додатковим чинником зростання стали побоювання щодо інфляції, які змусили трейдерів переглянути очікування щодо пом'якшення політики Федеральної резервної системи.

Як пише Bloomberg. поточні ринкові показники свідчать про те, що інвестори більше не розраховують на суттєве зниження ставок у США найближчим часом.

Енергетична криза вплинула на євро. Фото: Bloomberg

Очікування від засідання центрального банку

Наступного тижня увага фінансового світу буде прикута до засідання ЄЦБ з питань монетарної політики. Трейдери очікують реакції президента банку Крістін Лагард на поточну геополітичну кризу.

Раніше Лагард запевняла, що регулятор докладе зусиль, аби війна в Ірані не спричинила такого ж шоку для єврозони, як попередні глобальні конфлікти.

Аналітики G10 Credit Agricole SA вважають, що ЄЦБ має зберегти ставки на стабільному рівні, наголосивши на невизначеності прогнозів, проте попереджають про можливі нові труднощі для євро, якщо ринок не отримає чітких сигналів підтримки.

Додамо, що Європа готує обмежену підтримку домогосподарств через енергетичну кризу. Франція, Греція та Польща вже запровадили обмеження на ціни на нафту, обмеження прибутковості та знижки — заходи, що майже не впливають на державний бюджет. Німеччина також планує регулювати ціни на автозаправках.