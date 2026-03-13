Курс евро обвалился до семимесячного минимума из-за войны на Ближнем Востоке

Евро упал до самого низкого уровня с августа на фоне значительного роста доллара США из-за эскалации войны на Ближнем Востоке.

Отмечается, что европейская валюта упала на целых 0,6% до $1,1446, что является самым низким уровнем более чем за семь месяцев.

С начала 2026 года евро потерял более 2% от своей стоимости. Основным драйвером падения стала эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке, спровоцировавшая резкое удорожание энергоносителей.

Ситуация, при которой цены на нефть стабильно держатся выше 100 долларов за баррель, подчеркивает уязвимость экономики Европы, поскольку рост расходов на импорт топлива ухудшает торговый баланс региона.

Доминирование доллара

Американская валюта демонстрирует укрепление по отношению ко всем странам "Большой десятки" на фоне продолжающихся боевых действий. Позиции доллара усиливаются благодаря статусу США как крупнейшего мирового производителя нефти и роли национальной валюты в расчетах на энергоресурсы.

Дополнительным фактором роста стали опасения по поводу инфляции, заставившие трейдеров пересмотреть ожидания по смягчению политики Федеральной резервной системы.

Как пишет Bloomberg. текущие рыночные показатели свидетельствуют о том, что инвесторы больше не рассчитывают на существенное понижение ставок в США в ближайшее время.

Ожидание от заседания центрального банка

На следующей неделе внимание финансового мира будет приковано к заседанию ЕЦБ по монетарной политике. Трейдеры ожидают реакции президента банка Кристин Лагард на текущий геополитический кризис.

Ранее Лагард уверяла, что регулятор приложит усилия, чтобы война в Иране не повлекла такого же шока для еврозоны, как предыдущие глобальные конфликты.

Аналитики G10 Credit Agricole SA считают, что ЕЦБ должен сохранить ставки на стабильном уровне, отметив неопределенность прогнозов, однако предупреждают о возможных новых трудностях для евро, если рынок не получит четких сигналов поддержки.

Добавим, что Европа готовит ограниченную поддержку домохозяйств из-за энергетического кризиса. Франция, Греция и Польша уже ввели ограничения на цены на нефть, ограничения доходности и скидки - меры, почти не влияющие на государственный бюджет. Германия планирует также регулировать цены на автозаправках.