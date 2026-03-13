- Категория
Курс валют на 13 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемнадцать копеек и обновил исторический максимум, в то же время евро подорожало на три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.03.2026 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,16 грн (+18 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,96 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,96 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,30/44,45
|Евро
|51,40/51,65
|Злотый
|12,00/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,00/44,60
|50,55/51,55
|Ощадбанк
|43,95/ 44,60
|50,85/51,60
|11,80/12,40
|ПУМБ
|44,00/ 44,60
|51,00/51,70
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,95/ 44,60
|50,85/51,60
|11,80/12,40
|Райффайзен
|44,00/ 44,53
|50,80/51,55
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .