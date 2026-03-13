Курс валют на 13 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемнадцать копеек и обновил исторический максимум, в то же время евро подорожало на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.03.2026 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 44,16 грн (+18 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,96 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,96 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,30/44,45 Евро 51,40/51,65 Злотый 12,00/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,00/44,60 50,55/51,55 Ощадбанк 43,95/ 44,60 50,85/51,60 11,80/12,40 ПУМБ 44,00/ 44,60 51,00/51,70 11,80/12,40 Укргазбанк 43,95/ 44,60 50,85/51,60 11,80/12,40 Райффайзен 44,00/ 44,53 50,80/51,55

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .