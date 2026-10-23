Курс валют на 24-25 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24-25 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 23 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 45,05 грн.

Курс євро

1 євро – 50,43 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,54 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 45,15/ 45,30 Євро 50,85/ 51,10 Злотий 11,55/ 11,67

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,75 / 45,35 50,00 / 51,00 11,00/ 11,50 Ощадбанк 44,80/ 45,40 50,30/ 51,00 11,00/ 11,50 ПУМБ 44,80/ 45,40 50,30/ 51,00 11,00/ 11,50 Укргазбанк 44,80/ 45,40 50,30/ 51,00 11,00/ 11,50 Райффайзен 44,90 / 45,39 50,10 / 50,95

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.