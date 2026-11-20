Захищений месенджер Signal оголосив про запровадження обмежень на створення скриншотів на смартфонах, щоб не дозволити агентам штучного інтелекту читати приватні чати. У компанії попередили, що масове впровадження ШІ у споживчі пристрої становить екзистенційну загрозу для гарантій конфіденційності.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Нові налаштування, які блокують доступ до скриншотів, будуть увімкнені за замовчуванням, а при виявленні спроб зробити знімок екрана або отримати доступ із боку ШІ-помічника користувачі бачитимуть спливаючі вікна з можливістю вимкнути це обмеження.

Водночас у Signal назвали власний захист неповним і закликали розробників операційних систем — Apple, Google та Microsoft — надати творцям застосунків надійніші інструменти для блокування доступу ботів до конфіденційних даних, зокрема до зчитування екрана, сповіщень і файлової системи.

Як ШІ-агенти обходять захист месенджерів

Напруга між орієнтованими на приватність сервісами та технологічними корпораціями зростає на тлі впровадження систем на кшталт Apple Siri AI та Google Gemini Intelligence, які глибоко інтегровані в операційні системи й здатні бачити вміст екрана для виконання дій від імені користувача.

Інцидент з агентом Meta Muse. Раніше цього тижня з'ясувалося, що ШІ-агент Muse від компанії Meta зміг обійти власний офіційний інструмент підключення та отримати доступ до повідомлень Signal на комп'ютері Apple і смартфоні на базі Android, використавши надані під час налаштування системні дозволи та інструменти доступності для створення скриншотів і розпізнавання тексту.

Позиція компаній і попередні обмеження. Хоча оновлення операційної системи Apple цього тижня закрило конкретну лазівку для Muse, воно водночас додало новий набір дозволів для агентів, тоді як у Meta наполягають, що їхній сервіс діє лише в межах наданих користувачем прав. Раніше минулого року Signal аналогічно заблокував функцію Microsoft Recall AI на Windows, проте визнав, що наразі не може гарантувати такий самий надійний захист на macOS.

У некомерційній організації Signal наголосили, що навіть за наявності наскрізного шифрування та мінімального зберігання даних на власних серверах сканування екрана ШІ-системами здатне виводити переписку за межі захищеного середовища месенджера на сторонні сервери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на приватному спілкуванні. Популярний месенджер не планує впроваджувати функції штучного інтелекту, щоб не розмивати фокус на забезпеченні максимальної конфіденційності користувачів, оскільки некомерційний статус організації дозволяє їй ігнорувати ринкові тренди на користь безпеки даних.