Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на приватному спілкуванні

Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на приватному спілкуванні / Unsplash

Популярний месенджер Signal не планує впроваджувати функції штучного інтелекту, щоб не розмивати фокус на своїй головній місії — забезпеченні максимальної конфіденційності користувачів. Некомерційний статус організації дозволяє їй ігнорувати ринкові тренди на користь безпеки даних.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявила президентка Signal Мередіт Віттакер на конференції FIBE-2026 у Берліні.

За її словами, месенджер залишиться "чесною та досконалою" інфраструктурою для приватного спілкування.

Чому Signal відкидає ШІ-тренди

На відміну від комерційних технологічних гігантів, Signal фінансується за рахунок донорів, а не венчурних інвесторів. Це дає компанії кілька стратегічних переваг:

  • Відсутність тиску з боку акціонерів: команді не потрібно демонструвати постійне зростання доходів або впроваджувати "модні" функції для звітності перед радою директорів.
  • Збереження фокусу: Віттакер наголосила, що додавання ШІ-інструментів може поставити під загрозу чесність архітектури додатка, яка зараз є критичною інфраструктурою для військових, урядовців та правозахисників.
  • Бюджетна ефективність: річний бюджет організації складає близько $50 млн, чого достатньо для підтримки невеликої професійної команди, зосередженої виключно на безпеці.

"Ми не збираємося додавати купу яскравих функцій ШІ, ми не збираємося розширюватися за межі наших можливостей. Наша мета — продовжувати розвивати Signal як цінну критичну інфраструктуру", — підкреслила Віттакер.

Нові виклики безпеки

Водночас президентка Signal визнала, що розвиток штучного інтелекту створює нові загрози. Наступальні можливості ШІ дозволяють зловмисникам швидше сканувати мережі на наявність вразливостей. Саме тому команда месенджера планує витрачати більше часу на посилення захисту ключової інфраструктури, а не на розробку споживчих ШІ-додатків.

Порівнюючи Signal із конкурентами, Віттакер зазначила, що хоча існують платні альтернативи (наприклад, швейцарський Threema), Signal залишається єдиним масово прийнятим месенджером із таким рівнем захисту та масштабом використання.

Нагадаємо, компанія Siemens вирішила спрямувати 1 млрд євро інвестицій у ШІ переважно у США та Китай. Керівництво конгломерату вважає, що надмірне регулювання в Євросоюзі стримує розвиток промислового штучного інтелекту, що змушує бізнес шукати більш лояльні юрисдикції.

Автор:
Максим Кольц