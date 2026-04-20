Signal останется свободным от ИИ и сохранит фокус на приватном общении

Популярный мессенджер Signal не планирует внедрять функции искусственного интеллекта, чтобы не размывать фокус на своей главной миссии – обеспечении максимальной конфиденциальности пользователей. Некоммерческий статус организации позволяет ей игнорировать рыночные тренды в интересах безопасности данных.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила президент Signal Мередит Виттакер на конференции FIBE-2026 в Берлине.

По ее словам, мессенджер останется "честной и совершенной" инфраструктурой для личного общения.

Почему Signal отвергает ШИ-тренды

В отличие от коммерческих технологических гигантов, Signal финансируется за счет доноров, а не венчурных инвесторов. Это дает компании несколько стратегических преимуществ:

Отсутствие давления со стороны акционеров: команде не нужно демонстрировать постоянный рост доходов или внедрять "модные" функции для отчетности перед советом директоров.

Сохранение фокуса: Виттакер подчеркнула, что добавление ШИ-инструментов может поставить под угрозу честность архитектуры приложения, которая сейчас является критической инфраструктурой для военных, чиновников и правозащитников.

Бюджетная эффективность: годовой бюджет организации составляет около $50 млн, чего достаточно для поддержки небольшой профессиональной команды, сосредоточенной исключительно на безопасности.

"Мы не собираемся добавлять кучу ярких функций ИИ, мы не собираемся расширяться за пределы наших возможностей. Наша цель – продолжать развивать Signal как ценную критическую инфраструктуру", – подчеркнула Виттакер.

Новые вызовы безопасности

В то же время президент Signal признала, что развитие искусственного интеллекта создает новые угрозы. Наступательные возможности ИИ позволяют злоумышленникам быстрее сканировать сети на наличие уязвимостей. Поэтому команда мессенджера планирует тратить больше времени на усиление защиты ключевой инфраструктуры, а не на разработку потребительских ИИ-приложений.

Сравнивая Signal с конкурентами, Виттакер отметила, что, хотя существуют платные альтернативы (например, швейцарский Threema), Signal остается единственным массово принятым мессенджером с таким уровнем защиты и масштабом использования.

