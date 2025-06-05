Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Милованов хоче створити нову інженерну школу в Україні глобального рівня

Тимофій Милованов.
Тимофій Милованов. Фото: facebook.com

Київська школа економіки (KSE) планує створити в Україні нову інженерну школу глобального рівня.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив ексміністр економіки України та президент KSE Тимофій Милованов.

За його словами, Україні потрібні інженери-вчені. Наразі KSE формує групу інженерів для навчання в топовому інженерному коледжі США - Олінському коледжі. Заклад навчить своїй методології, і далі інженери будуть створювати програми і викладати в інженерній школі KSE.

Кого шукають

Милованов закликав всіх охочих доєднуватися до ініціативи з впровадження  інженерної освіти і науки в Україні.

Наразі KSE шукає фахівців, щоб впровадити нову модель інженерної освіти у партнерстві з Olin College.

"Ми цінуємо фахівців з досвідом реалізації проєктів у інженерії, комп’ютерних науках, дизайні, архітектурі, мистецтві, STEM-освіті та соціальних науках. Ми запрошуємо тих, хто готовий мислити нестандартно й діяти сміливо, до участі в амбітному освітньому експерименті", - наголосив Милованов.

Нагадаємо, у квітні KSE придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві. Його планують перетворити на сучасний університетський кампус, у якому готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій. Це придбання стало найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Загальний бюджет проєкту становить 40 млн доларів США.

Автор:
Світлана Манько