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Милованов хоче створити нову інженерну школу в Україні глобального рівня
Київська школа економіки (KSE) планує створити в Україні нову інженерну школу глобального рівня.
Як пише Delo.ua, про це повідомив ексміністр економіки України та президент KSE Тимофій Милованов.
За його словами, Україні потрібні інженери-вчені. Наразі KSE формує групу інженерів для навчання в топовому інженерному коледжі США - Олінському коледжі. Заклад навчить своїй методології, і далі інженери будуть створювати програми і викладати в інженерній школі KSE.
Кого шукають
Милованов закликав всіх охочих доєднуватися до ініціативи з впровадження інженерної освіти і науки в Україні.
Наразі KSE шукає фахівців, щоб впровадити нову модель інженерної освіти у партнерстві з Olin College.
"Ми цінуємо фахівців з досвідом реалізації проєктів у інженерії, комп’ютерних науках, дизайні, архітектурі, мистецтві, STEM-освіті та соціальних науках. Ми запрошуємо тих, хто готовий мислити нестандартно й діяти сміливо, до участі в амбітному освітньому експерименті", - наголосив Милованов.
Нагадаємо, у квітні KSE придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві. Його планують перетворити на сучасний університетський кампус, у якому готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій. Це придбання стало найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Загальний бюджет проєкту становить 40 млн доларів США.