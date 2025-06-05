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Милованов хочет создать новую инженерную школу в Украине глобального уровня

Тимофей Милованов.
Тимофей Милованов. Фото: facebook.com

Киевская школа экономики (KSE) намерена создать в Украине новую инженерную школу глобального уровня.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил эксминистр экономики Украины и президент KSE Тимофей Милованов.

По его словам, Украине нужны инженеры-ученые. В настоящее время KSE формирует группу инженеров для обучения в топовом инженерном колледже США – Олинском колледже. Заведение научит своей методологии, и дальше инженеры будут создавать программы и преподавать в инженерной школе KSE.

Кого ищут

Милованов призвал всех желающих присоединяться к инициативе внедрения инженерного образования и науки в Украине.

Теперь KSE ищет специалистов, чтобы внедрить новую модель инженерного образования в партнерстве с Olin College.

"Мы ценим специалистов с опытом реализации проектов в инженерии, компьютерных науках, дизайне, архитектуре, искусстве, STEM-образовании и социальных науках. Мы приглашаем тех, кто готов мыслить нестандартно и смело действовать, к участию в амбициозном образовательном эксперименте", — подчеркнул Милованов.

Напомним, в апреле KSE приобрела комплекс построек гольф-клуба на Оболонской набережной в Киеве. Его планируют превратить в современный университетский кампус, в котором будут готовить математиков, инженеров и специалистов высоких технологий. Это приобретение стало самой частной инвестицией в образование за всю историю Украины. Общий бюджет проекта составляет   40 млн. долларов США.

Автор:
Светлана Манько