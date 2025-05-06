Мін’юст США вимагає від Google продажу ключових рекламних продуктів через зловживання монопольним становищем

Міністерство юстиції США запропонувало компанії Google продати два основні рекламні продукти — рекламну біржу AdX і сервер DoubleClick for Publishers (DFP) — щоб відновити конкуренцію в галузі цифрової реклами.

Про це йдеться в офіційному документі, поданому після того, як суд визнав компанію винною у створенні та підтримці монопольної влади на ринку рекламних технологій, пише Tech Crunch.

На думку Мін’юсту, Google цілеспрямовано інтегрувала AdX і DFP, щоб змусити веб-видавців користуватись виключно своїми рішеннями, що призвело до значних фінансових втрат для тих, хто відмовлявся працювати з продуктами компанії. Крім того, від Google вимагають заборонити запуск нової рекламної біржі протягом 10 років після продажу AdX.

У документі зазначається, що компанія має надати рівний доступ до своїх інструментів купівлі реклами, зокрема AdWords, усім стороннім рекламним платформам. Це має гарантувати недискримінаційні умови при торгах, розміщенні реклами та обміні даними, за винятком випадків, коли рекламодавець прямо визначає інші вимоги.

"Цей набір заходів має на меті ліквідувати незаконно набуту монополію Google, позбавити її переваг від порушення антимонопольного законодавства та запобігти повторенню подібних практик у майбутньому", — йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

У відповідь віцепрезидентка Google з регуляторних питань Лі-Енн Малхолланд заявила, що запропоновані заходи не мають правових підстав і зашкодять видавцям та рекламодавцям. За її словами, Google вже подала свій альтернативний план, що передбачає відкритий доступ сторонніх рекламних серверів до ставок AdX у реальному часі та незалежний контроль за дотриманням зобов’язань протягом трьох років.

Крім справи щодо рекламних технологій, Google також стикається з вимогами продати браузер Chrome. Ці вимоги з’явилися після того, як суд визнав компанію монополістом на ринку пошукових систем.

Нагадаємо, компанія Alphabet, якій належить бренд Google, була визнана у судовому порядку монополістом у США через незаконну перевагу на ринку онлайн-реклами. Це вже другий за рік вирок проти компанії за порушення антимонопольного законодавства.