Минюст США требует от Google продажи ключевых рекламных продуктов из-за злоупотребления монопольным положением

Министерство юстиции США предложило компании Google продать два основных рекламных продукта – рекламную биржу AdX и сервер DoubleClick for Publishers (DFP) – чтобы возобновить конкуренцию в области цифровой рекламы.

Об этом говорится в официальном документе, представленном после того, как суд признал компанию виновной в создании и поддержке монопольных властей на рынке рекламных технологий, пишет Tech Crunch.

По мнению Минюста, Google целенаправленно интегрировала AdX и DFP, чтобы заставить веб-издателей пользоваться исключительно своими решениями, что привело к значительным финансовым потерям для тех, кто отказывался работать с продуктами компании. Кроме того, от Google требуется запретить запуск новой рекламной биржи в течение 10 лет после продажи AdX.

В документе указывается, что компания должна предоставить равный доступ к своим инструментам покупки рекламы, в частности AdWords, всем посторонним рекламным платформам. Это должно гарантировать недискриминационные условия при торгах, размещении рекламы и обмене данными, за исключением случаев, когда рекламодатель прямо определяет другие требования.

"Этот набор мер имеет целью ликвидировать незаконно приобретенную монополию Google, избавить ее от нарушения антимонопольного законодательства и предотвратить повторение подобных практик в будущем", — говорится в заявлении Министерства юстиции США.

В ответ вице-президент Google по регуляторным вопросам Ли-Энн Малхолланд заявила, что предложенные меры не имеют правовых оснований и нанесут ущерб издателям и рекламодателям. По ее словам, Google уже предоставила свой альтернативный план, предусматривающий открытый доступ сторонних рекламных серверов к ставкам AdX в реальном времени и независимый контроль за соблюдением обязательств в течение трех лет.

Помимо дела о рекламных технологиях, Google также сталкивается с требованиями продать браузер Chrome. Эти требования возникли после того, как суд признал компанию монополистом на рынке поисковых систем.

Напомним, компания Alphabet, которой принадлежит бренд Google, была признана в судебном порядке монополистом в США из-за незаконного превосходства на рынке онлайн-рекламы. Это уже второй за год приговор против компании за нарушение антимонопольного законодательства.