"Митний безвіз" набирає обертів: український бізнес встановив новий рекорд

Український бізнес дедалі активніше використовує "митний безвіз" для перевезення товарів: у липні–вересні в Новій комп'ютеризованій транзитній системі (NCTS) оформили 64,5 тис. декларацій – приблизно на 15% більше, ніж у попередньому кварталі. Вересень став рекордним місяцем за обсягами застосування спільного транзиту в Україні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Понад 43,4 тис. транзитних переміщень, які розпочали українські митниці, успішно завершили в інших країнах – учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту. Ще 21,1 тис. перевезень, розпочатих за кордоном, завершили в Україні.

У вересні українські митниці оформили майже 16 тис. транзитних декларацій на відправлення, а в Україні завершили понад 6 тис. переміщень, які почалися за кордоном. Це стало новим місячним рекордом використання процедури спільного транзиту.

NCTS активно використовують і для переміщень усередині країни. За третій квартал для внутрішнього транзиту оформили понад 9,5 тис. декларацій Т1.

Зростає й використання українських гарантій для міжнародних перевезень. Протягом кварталу загальні гарантії застосували майже у 40 тис. декларацій Т1, за якими товари перевозили територією Європейського Союзу.

Станом на кінець вересня діяли 123 загальні гарантії на суму понад 447 млн євро та 5 080 індивідуальних гарантій на 726 млн євро. За квартал Держмитслужба зареєструвала ще 12 нових загальних гарантій.

Третій квартал став першим повним кварталом роботи України в NCTS Фаза 6 у режимі Opt-In, на який країна перейшла 22 червня 2026 року.

Нагадаємо, у другому кварталі український бізнес оформив 56,3 тис. транзитних декларацій у системі NCTS. Тоді понад 37,1 тис. переміщень, розпочатих в Україні, завершилися в інших країнах – учасницях спільного транзиту.