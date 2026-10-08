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Новости
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"Таможенный безвиз" набирает обороты: украинский бизнес установил новый рекорд

таможня
Бизнес все активнее возит товары через ЕС за "таможенным безвизом" / Государственная таможенная служба Украины

Украинский бизнес все активнее использует "таможенный безвиз" для перевозки товаров: в июле-сентябре в Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS) оформили 64,5 тыс. деклараций – примерно на 15% больше, чем в прошлом квартале. Сентябрь стал рекордным месяцем по объему применения совместного транзита в Украине.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Более 43,4 тыс. транзитных перемещений, начатых украинскими таможнями, успешно завершили в других странах – участниках Конвенции о процедуре совместного транзита. Еще 21,1 тыс. перевозок, начатых за границей, завершили в Украине.

В сентябре украинские таможни оформили почти 16 тыс. транзитных деклараций на отправку, а в Украине завершили более 6 тыс. начавшихся за рубежом перемещений. Это явилось новым месячным рекордом использования процедуры совместного транзита.

NCTS активно используются и для перемещений внутри страны. За третий квартал для внутреннего транзита было оформлено более 9,5 тыс. деклараций Т1.

Растет и использование украинских гарантий для международных перевозок. В течение квартала общие гарантии применили почти в 40 тыс. деклараций Т1, по которым товары перевозили по территории Европейского Союза.

По состоянию на конец сентября действовали 123 общих гарантии на сумму более 447 млн. евро и 5080 индивидуальных гарантий на 726 млн. евро. За квартал Гостаможслужба зарегистрировала еще 12 новых общих гарантий.

Третий квартал стал первым полным кварталом работы Украины в NCTS Фаза 6 в режиме Opt-In, на который страна перешла 22 июня 2026 года.

Напомним, что во втором квартале украинский бизнес оформил 56,3 тыс. транзитных деклараций в системе NCTS. Тогда более 37,1 тыс. перемещений, начатых в Украине, завершились в других странах – участниках совместного транзита.

Автор:
Татьяна Гойденко

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