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МВС оновлює систему: доступ до витягу про несудимість буде обмежено протягом двох днів

Дія
Послуга несудимості в Дії недоступна

З 2 по 4 серпня Міністерство внутрішніх справ проводитиме технічні роботи в інформаційно-аналітичній системі. У цей період послуга витягу про несудимість у застосунку "Дія" буде тимчасово недоступною.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Послуга несудимості в "Дії" недоступна

Через технічні роботи в інформаційно-аналітичній системі МВС послуга витягу про несудимість у застосунку "Дія" буде недоступною з 17:00 п’ятниці до 17:00 неділі.

Роботи мають на меті підвищити стабільність і безпеку функціонування системи.

Оформити витяг можна до початку технічної паузи або після її завершення.

"Обіцяємо тримати в курсі. Щойно все запрацює, запушимо радісну новину в соцмережах", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, з 1 червня у застосунку “Дія” запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.

Автор:
Ольга Опенько