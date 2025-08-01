МВД обновляет систему: доступ к выдержке о несудимости будет ограничен в течение двух дней

Со 2 по 4 августа Министерство внутренних дел будет проводить технические работы в информационно-аналитической системе. В этот период услуга выписки о несудимости в приложении "Дії" будет временно недоступна.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Услуга несудимости в "Дії" недоступна

Из-за технических работ в информационно-аналитической системе МВД услуга выписки о несудимости в приложении "Дія" будет недоступна с 17:00 пятницы до 17:00 воскресенья.

Работы преследуют цель повысить стабильность и безопасность функционирования системы.

Оформить подъемник можно до начала технической паузы или после ее завершения.

"Обещаем держать в курсе. Как только все заработает, запушим радостную новость в соцсетях", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, с 1 июня в приложении "Дія" заработал новый сервис для бизнеса - мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.