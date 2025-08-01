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МВД обновляет систему: доступ к выдержке о несудимости будет ограничен в течение двух дней
Со 2 по 4 августа Министерство внутренних дел будет проводить технические работы в информационно-аналитической системе. В этот период услуга выписки о несудимости в приложении "Дії" будет временно недоступна.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".
Услуга несудимости в "Дії" недоступна
Из-за технических работ в информационно-аналитической системе МВД услуга выписки о несудимости в приложении "Дія" будет недоступна с 17:00 пятницы до 17:00 воскресенья.
Работы преследуют цель повысить стабильность и безопасность функционирования системы.
Оформить подъемник можно до начала технической паузы или после ее завершения.
"Обещаем держать в курсе. Как только все заработает, запушим радостную новость в соцсетях", - подчеркивают в пресс-службе.
Напомним, с 1 июня в приложении "Дія" заработал новый сервис для бизнеса - мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.