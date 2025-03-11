На дорогах Києва збільшився трафік: де найбільше зростання

У лютому 2025 року на ключових дорогах Києва щоденний трафік збільшився на 7 тисяч автомобілів, що становить зростання на 2,42% порівняно з лютим 2024 року.

Про це свідчить аналіз Центру організації дорожнього руху на основі даних детекторів транспорту.

Аналіз інтенсивності руху ґрунтувався на порівнянні середньомісячних показників 10 перехресть Києва в лютому 2025 та лютому 2024 років.

Де збільшився трафік:

на перехресті вул. Білоруська – вул. Деревлянська на 8,2% за добу;

в напрямку з`їзду з Броварського проспекту на вул. Митрополита А. Шептицького на 8,1% за добу;

на просп. В. Лобановського, 196 на 5,1% за добу;

на перехресті вул. Хрещатик - вул. Б. Хмельницького на 2,8% за добу;

на просп. Берестейський - просп. Повітряних сил на 2,8% за добу;

на вул. М. Драгоманова, 44 на 2% за добу;

на перехресті вул. Олега Мудрака – вул. Підлісна на 1,4% за добу.

Де зменшився трафік:

в напрямку виїзду з вул. Митрополита А. Шептицького на проспект Броварський на 13,3% за добу;

на перехресті вул. К. Малевича - вул. Лабораторна на 4,4% за добу.

Окрім того, на проспекті В. Івасюка, 59 трафік залишився майже незмінним.

Нагадаємо, у Києві на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках.