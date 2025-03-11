На дорогах Киева увеличился трафик: где наибольший рост

В феврале 2025 года на ключевых дорогах Киева ежедневный трафик увеличился на 7 тысяч автомобилей, что составляет рост на 2,42% по сравнению с февралем 2024 года.

Об этом свидетельствует анализ Центра организации дорожного движения на основе данных детекторов транспорта.

Анализ интенсивности движения основывался на сравнении среднемесячных показателей 10 перекрестков Киева в феврале 2025 и феврале 2024 года.

Где увеличился трафик:

на перекрестке ул. Белорусская – ул. Деревлянская на 8,2% в сутки;

в направлении съезда с Броварского проспекта на ул. Митрополита А. Шептицкого на 8,1% в сутки;

по просп. В. Лобановского, 196 на 5,1% в сутки;

на перекрестке ул. Крещатик – ул. Б. Хмельницкого на 2,8% в сутки;

по просп. Берестейский – просп. Воздушных сил на 2,8% в сутки;

по ул. М. Драгоманова, 44 на 2% в сутки;

на перекрестке ул. Олега Мудрака – ул. Подлесная на 1,4% в сутки.

Где уменьшился трафик:

в направлении выезда с ул. Митрополита А. Шептицкого на Броварской проспект на 13,3% в сутки;

на перекрестке ул. К. Малевича – ул. Лабораторная на 4,4% в сутки.

Кроме того, по проспекту В. Ивасюка, 59 трафик остался почти неизменным.

Напомним, в Киеве на Подоле продолжается ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.