На обладнання для блекаутів у 2025 році витратили понад 20 млрд грн

У 2025 році на закупівлю обладнання для боротьби з блекаутами через Prozorro витратили понад 20 млрд грн - у півтора раза більше, ніж у 2024 році. Найбільші обсяги законтрактованих коштів припали на Київську область - 9,6 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітики проєкту DOZORRO TI Ukraine.

Київ лідирує за витратами на обладнання для блекаутів

У 2025 році найбільші контракти на обладнання для блекаутів уклали в Київській області - на 9,6 млрд грн, проте більшість коштів (6,2 млрд) припадає на державні підприємства та установи столиці.

Для громад замовляли когенераційні установки для опалення та системи безперебійного живлення метро. Харківська область витратила майже 2,4 млрд грн, Миколаївська - 1,9 млрд грн, більшість коштів пішла на забезпечення теплопостачання.

Загалом у 2025 році закупівлі включали блочно-модульні котельні, когенераційні установки, генератори, акумулятори, інвертори та сонячні електростанції, частина поставок запланована на 2026 рік.

Фото: DOZORRO TI Ukraine

Про проєкти теплопостачання

Найбільші витрати на обладнання для теплопостачання у 2025 році понесло КП "Київтеплоенерго" - понад 1,9 млрд грн. Частину когенераційних установок мали встановити до кінця року, решту - у 2026 році.

У Миколаєві реалізували 18 блочно-модульних котелень на 1,7 млрд грн, здатних забезпечувати опалення навіть під час перебоїв чи атак на ТЕЦ. Харків придбав 13 когенераційних установок для метрополітену на 628 млн грн, а КП "Харківські теплові мережі" витратило близько 500 млн грн на модульні газові установки, частина яких буде встановлена цього року.

Інвестиції у стабільність енергопостачання

У 2025 році найбільші контракти на джерела безперебійного живлення отримали ПриватБанк - 364 млн грн на китайські акумуляторні батареї, Київметрополітен - 165 млн грн для системи автоматичного контролю руху поїздів, а СКП "Київтелесервіс" - 133 млн грн для забезпечення телебачення та зв’язку в столиці.

Серед генераторів найбільші замовлення належали АТ "Укрнафта" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" - по 1,9 млрд грн кожен. У комунальному секторі ПАТ "АК Київводоканал" придбало дев’ять дизельних генераторів на 243 млн грн, які мають поставити до кінця лютого 2026 року.

Щодо сонячних електростанцій, активним замовником стала Дніпровська міська рада: її Департамент гуманітарної політики уклав п’ять угод на 194 млн грн, які вже реалізовано. Додатково КП "Централізована закупівельна організація" законтрактувало сонячні станції для шкіл на 21,3 млн грн. Такі інвестиції спрямовані на стабільність енергопостачання та безперебійну роботу критичної інфраструктури міст.

Міжнародна допомога Україні у сфері енергетики

Окрім закупівель через Prozorro, Україна отримувала обладнання для енергетичної стабільності від міжнародних партнерів. Європейський Союз та Німеччина спільно профінансували придбання 143 генераторів, які були передані Міністерству охорони здоров’я для понад сотні медзакладів у 20 областях.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, партнери надали 566 когенераційних установок, 368 модульних котелень та 28 газотурбінних установок.

Раніше повідомлялося, що попри активну роботу генераторів, ринок пального в Україні функціонує стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом.