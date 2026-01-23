Запланована подія 2

На оборудование для блекаутов в 2025 году потратили более 20 млрд грн

генератор
В прошлом году на блочные котельные, когенерацию и генераторы потратили 8,1 млрд. грн. / Depositphotos

В 2025 году на закупку оборудования для борьбы с блекаутами через Prozorro потратили более 20 млрд грн – в полтора раза больше, чем в 2024 году. Наибольшие объемы законтрактованных средств пришлись на Киевскую область – 9,6 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитики проекта DOZORRO TI Ukraine.

Киев лидирует по расходам на оборудование для блекаутов

В 2025 году крупнейшие контракты на оборудование для блекаутов заключили в Киевской области – на 9,6 млрд грн, однако большинство средств (6,2 млрд) приходится на государственные предприятия и учреждения столицы.

Для сообществ заказывали когенерационные установки для отопления и системы бесперебойного питания метро. Харьковская область потратила почти 2,4 млрд грн, Николаевская – 1,9 млрд грн, большинство средств пошло на обеспечение теплоснабжения.

В 2025 году закупки включали блочно-модульные котельные, когенерационные установки, генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные электростанции, часть поставок запланирована на 2026 год.

Фото 2 — На оборудование для блекаутов в 2025 году потратили более 20 млрд грн
Фото: DOZORRO TI Украина

О проектах теплоснабжения

Наибольшие затраты на оборудование для теплоснабжения в 2025 году понесло КП "Киевтеплоэнерго" – более 1,9 млрд грн. Часть когенерационных установок должны были установить до конца года, остальные – в 2026 году.

В Николаеве реализовали 18 блочно-модульных котельных на 1,7 млрд грн, способных обеспечивать отопление даже во время перебоев или атак на ТЭЦ. Харьков приобрел 13 когенерационных установок для метрополитена на 628 млн. грн., а КП "Харьковские тепловые сети" потратило около 500 млн. грн. на модульные газовые установки, часть которых будет установлена в этом году.

Инвестиции в стабильность энергоснабжения

В 2025 году наибольшие контракты на источники бесперебойного питания получили ПриватБанк – 364 млн грн на китайские аккумуляторные батареи, Киевметрополитен – 165 млн грн для системы автоматического контроля движения поездов, а СКП "Киевтелесервис" – 133 млн грн для обеспечения телевидения и связи в столице.

Среди генераторов самые большие заказы принадлежали АО "Укрнафта" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" – по 1,9 млрд грн каждый. В коммунальном секторе ОАО "АК Киевводоканал" приобрело девять дизельных генераторов на 243 млн грн, которые должны поставить до конца февраля 2026 года.

Относительно солнечных электростанций активным заказчиком стал Днепровский городской совет: его Департамент гуманитарной политики заключил пять соглашений на 194 млн грн, которые уже реализованы. Дополнительно КП "Централизованная закупочная организация" законтрактовало солнечные станции для школ на 21,3 млн. грн. Такие инвестиции направлены на стабильность энергоснабжения и бесперебойную работу критической инфраструктуры городов.

Международная помощь Украине в сфере энергетики

Кроме закупок через Prozorro Украина получала оборудование для энергетической стабильности от международных партнеров. Европейский Союз и Германия совместно профинансировали приобретение 143 генераторов, которые были переданы Министерству здравоохранения для более сотни медучреждений в 20 областях.

По данным Министерства развития общин и территорий, партнеры предоставили 566 когенерационных установок, 368 модульных котельных и 28 газотурбинных установок.

Ранее сообщалось, что, несмотря на активную работу генераторов, рынок горючего в Украине функционирует стабильно и полностью обеспечен необходимым ресурсом.

Автор:
Ольга Опенько