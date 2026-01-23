Запланована подія 2

Учет горючего для генераторов: в налоговые объяснили "правило 2000 литров"

генератор
Бизнесу нужно учитывать горючее для генераторов. / Shutterstock

Перебои с электроснабжением, логистические риски и необходимость обеспечения бесперебойной работы заставляет бизнес использовать значительные объемы топлива – не только для транспорта, но и для работы электрогенераторов. Поэтому вопрос учета горючего сегодня чрезвычайно актуален. Это касается тех предприятий, которые используют более 2000 литров бензина или дизеля.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Государственная налоговая служба Украины.

В ГНСУ обращают внимание: если у компании есть лицензия на хранение горючего для собственных нужд, ей нужно вести внутренний учет. Это касается и случаев, когда предприятие получает горючее для заправки собственного транспорта или для работы электрогенераторной установки.

Правило 2000 литров

Налоговая служба установила четкий предел для хранения горючего для генераторов:

  • до 2000 литров на каждом объекте – храните свободно. Никаких разрешений, лицензий или деклараций не требуется;
  • более 2000 литров – нужно подать декларацию.

Декларация подается бесплатно, составляется в произвольной форме. Документ   в территориальный орган налоговой может быть представлен в бумажном или электронном виде. Право на хранение горючего возникает с момента подачи декларации без ожидания дополнительных решений

Как правильно вести учет

Даже если вы используете горючее только для собственных нужд, внутренний учет – ваша лучшая защита от вопросов со стороны налоговиков.

Учет использования горючего необходимо вести отдельно по направлениям использования (транспорт, генераторы и т.п.) в соответствии с правилами внутреннего учета предприятия.

Горючее, полученное в пределах хозяйственной деятельности:

  • принимается на баланс предприятия;
  • хранится в емкостях, указанных в заявлении на получение лицензии;
  • может без ограничений использоваться как для заправки транспорта, так и для электрогенераторов.

  Почему это важно?

Статистика за 2025 год и начало 2026 года свидетельствует: налоговики не зафиксировали массовые нарушения и не применяли штрафы к добросовестному бизнесу. Это свидетельствует о том, что правила игры ясны и прозрачны. В ГНСУ посоветовали: "Проверьте свои объемы хранения уже сегодня. Если они превышают 2000 литров – просто подайте декларацию".

Ранее сообщалось, что несмотря на активную работу генераторов, рынок горючего в Украине функционирует стабильно и полностью обеспечен необходимым ресурсом.

Автор:
Татьяна Ковальчук