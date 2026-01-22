Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Активная работа генераторов: существует ли угроза дефицита топлива в Украине

АЗС
Рынок горючего в Украине обеспечен необходимым ресурсом / Depositphotos

Несмотря на активную работу генераторов, рынок горючего в Украине работает стабильно и полностью обеспечен необходимым ресурсом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, диверсификация путей снабжения позволила обеспечить стабильную и регулярную логистику светлых нефтепродуктов для непрерывного обеспечения потребностей потребителей, ведь топливо поступает автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

"Нынешние реалии, в том числе активная работа генераторов, поддерживают спрос на горючее. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям правительства и операторов рынка этот спрос стабильно покрывается", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что с начала года в Украину уже импортировано более 344 тысяч тонн горючего, а текущая логистическая ситуация не создает оснований для ценовых колебаний, дефицита или дестабилизации рынка.

Колесник напомнил, что в Украине действует государственная система мониторинга объемов и качества горючего, а также система минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Ранее власти Киева уверяли, что ситуация на рынке горючего будет оставаться стабильной, а сценарий с очередями и дефицитом 2022 года не повторится.

Автор:
Светлана Манько