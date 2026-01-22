Активная работа генераторов: существует ли угроза дефицита топлива в Украине

Несмотря на активную работу генераторов, рынок горючего в Украине работает стабильно и полностью обеспечен необходимым ресурсом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, диверсификация путей снабжения позволила обеспечить стабильную и регулярную логистику светлых нефтепродуктов для непрерывного обеспечения потребностей потребителей, ведь топливо поступает автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

"Нынешние реалии, в том числе активная работа генераторов, поддерживают спрос на горючее. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям правительства и операторов рынка этот спрос стабильно покрывается", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что с начала года в Украину уже импортировано более 344 тысяч тонн горючего, а текущая логистическая ситуация не создает оснований для ценовых колебаний, дефицита или дестабилизации рынка.

Колесник напомнил, что в Украине действует государственная система мониторинга объемов и качества горючего, а также система минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Ранее власти Киева уверяли, что ситуация на рынке горючего будет оставаться стабильной, а сценарий с очередями и дефицитом 2022 года не повторится.