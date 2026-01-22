Активна робота генераторів: чи існує загроза дефіциту палива в Україні

Попри активну роботу генераторів, ринок пального в Україні функціонує стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, диверсифікація шляхів постачання дозволила забезпечити стабільну та регулярну логістику світлих нафтопродуктів для безперервного забезпечення потреб споживачів, адже паливо надходить автомобільним, залізничним та морським транспортом.

"Нинішні реалії, зокрема активна робота генераторів, підтримують попит на пальне. Попри це, завдяки злагодженим діям уряду та операторів ринку, цей попит стабільно покривається", - підкреслив заступник міністра.

Він додав, що від початку року в Україну вже імпортовано понад 344 тисячі тонн пального, а поточна логістична ситуація не створює підстав для цінових коливань, дефіциту або дестабілізації ринку.

Колісник нагадав, що в Україні діє державна система моніторингу обсягів та якості пального, а також система мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Раніше влада Києва запевняла, що ситуація на ринку пального залишатиметься стабільною, а сценарій з чергами та дефіцитом 2022 року не повториться.