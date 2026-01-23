Облік пального для генераторів: у податкові пояснили "правило 2000 літрів"

Перебої з електропостачанням, логістичні ризики та необхідність забезпечити безперебійну роботу змушує бізнес використовувати значні обсяги пального – не лише для транспорту, а й для роботи електрогенераторів. Тому питання обліку пального сьогодні є надзвичайно актуальним. Це стосується тих підприємств, які використовують понад 2000 літрів бензину чи дизелю.

Як пише Delo.ua, про це інформує Державна податкова служба України.

У ДПСУ звертають увагу: якщо компанія має ліцензію на зберігання пального для власних потреб, їй потрібно вести внутрішній облік. Це стосується і випадків, коли підприємство отримує пальне для заправлення власного транспорту чи для роботи електрогенераторної установки.

Правило 2000 літрів

Податкова служба встановила чітку межу для зберігання пального для генераторів:

до 2000 літрів на кожному об’єкті — зберігаєте вільно. Жодних дозволів, ліцензій чи декларацій не потрібно;

понад 2000 літрів — потрібно подати декларацію.

Декларація подається безоплатно, складається у довільній формі. Документ до територіального органу податкової може бути подано в паперовому або електронному вигляді. Право на зберігання пального виникає з моменту подання декларації без очікування додаткових рішень

Як правильно вести облік

Навіть якщо ви використовуєте пальне лише для власних потреб, внутрішній облік — ваш найкращий захист від запитань з боку податківці.

Облік використання пального необхідно вести окремо за напрямами використання (транспорт, генератори тощо) відповідно до правил внутрішнього обліку підприємства.

Пальне, отримане в межах господарської діяльності:

приймається на баланс підприємства;

зберігається у ємностях, зазначених у заяві на отримання ліцензії;

може без обмежень використовуватися як для заправлення транспорту, так і для електрогенераторів.

Чому це важливо?

Статистика за 2025 рік та початок 2026 року свідчить: податківці не зафіксували масових порушень і не застосовували штрафів до сумлінного бізнесу. Це свідчить про те, що правила гри зрозумілі та прозорі. У ДПСУ порадили: "Перевірте свої обсяги зберігання вже сьогодні. Якщо вони перевищують 2 000 літрів – просто подайте декларацію".

