Облік пального для генераторів: у податкові пояснили "правило 2000 літрів"
Перебої з електропостачанням, логістичні ризики та необхідність забезпечити безперебійну роботу змушує бізнес використовувати значні обсяги пального – не лише для транспорту, а й для роботи електрогенераторів. Тому питання обліку пального сьогодні є надзвичайно актуальним. Це стосується тих підприємств, які використовують понад 2000 літрів бензину чи дизелю.
Як пише Delo.ua, про це інформує Державна податкова служба України.
У ДПСУ звертають увагу: якщо компанія має ліцензію на зберігання пального для власних потреб, їй потрібно вести внутрішній облік. Це стосується і випадків, коли підприємство отримує пальне для заправлення власного транспорту чи для роботи електрогенераторної установки.
Правило 2000 літрів
Податкова служба встановила чітку межу для зберігання пального для генераторів:
- до 2000 літрів на кожному об’єкті — зберігаєте вільно. Жодних дозволів, ліцензій чи декларацій не потрібно;
- понад 2000 літрів — потрібно подати декларацію.
Декларація подається безоплатно, складається у довільній формі. Документ до територіального органу податкової може бути подано в паперовому або електронному вигляді. Право на зберігання пального виникає з моменту подання декларації без очікування додаткових рішень
Як правильно вести облік
Навіть якщо ви використовуєте пальне лише для власних потреб, внутрішній облік — ваш найкращий захист від запитань з боку податківці.
Облік використання пального необхідно вести окремо за напрямами використання (транспорт, генератори тощо) відповідно до правил внутрішнього обліку підприємства.
Пальне, отримане в межах господарської діяльності:
- приймається на баланс підприємства;
- зберігається у ємностях, зазначених у заяві на отримання ліцензії;
- може без обмежень використовуватися як для заправлення транспорту, так і для електрогенераторів.
Чому це важливо?
Статистика за 2025 рік та початок 2026 року свідчить: податківці не зафіксували масових порушень і не застосовували штрафів до сумлінного бізнесу. Це свідчить про те, що правила гри зрозумілі та прозорі. У ДПСУ порадили: "Перевірте свої обсяги зберігання вже сьогодні. Якщо вони перевищують 2 000 літрів – просто подайте декларацію".
Раніше повідомлялося, що попри активну роботу генераторів, ринок пального в Україні функціонує стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом.