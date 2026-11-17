У Кременчуці Полтавської області припиняють роботу підприємства "Кременчукхліб плюс" і "Сковорода плюс". Причиною називають перебої з електропостачанням та загрозу російських ракетних і дронових ударів.

Як пише Dilo, про це повідомила мережа супермаркетів "Маркетопт".

За словами керівників підприємств Тетяни Клунко та Сергія Ващенка, через нестабільне електропостачання та ризик обстрілів виробництва не можуть працювати безперебійно.

Обидва підприємства займалися виробництвом хлібобулочних і кондитерських виробів. Також вони виготовляли макаронну продукцію.

Що відомо про підприємства

За даними YouControl, ТОВ "Сковорода плюс" зареєстрували у жовтні 2021 року. Основні напрями діяльності — виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів, зокрема тортів і тістечок нетривалого зберігання. Статутний капітал компанії перевищує 1,12 млн грн. Кінцеві бенефіціари — Станіслав Піскун і Костянтин Кривич.

ПП "Кременчукхліб плюс" зареєстрували у серпні 2023 року. Його статутний капітал становить 70 млн грн. Підприємство спеціалізувалося на виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Кінцевий бенефіціарний власник — Станіслав Піскун.

Нагадаємо, компанія "Дельта Вілмар Україна" 12 листопада 2026 року повністю зупинила роботу своїх виробничих потужностей, включно з олійноекстракційним заводом в Одеській області. Головними чинниками для ухвалення такого рішення стали безпекова ситуація в регіоні та систематичні аварійні відключення електроенергії.