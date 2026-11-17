В Кременчуге Полтавской области прекращают работу предприятия "Кременчугхлеб плюс" и "Сковорода плюс". Причиной называют перебои с электроснабжением и опасность российских ракетных и дроновых ударов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила сеть супермаркетов "Маркетопт".

По словам руководителей предприятий Татьяны Клунко и Сергея Ващенко, из-за нестабильного электроснабжения и риска обстрелов производства не могут работать бесперебойно.

Оба предприятия занимались производством хлебобулочных и кондитерских изделий. Также они производили макаронную продукцию.

Что известно о предприятиях

По данным YouControl , ООО "Сковорода плюс" зарегистрировали в октябре 2021 года. Основные направления деятельности – производство хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, в частности тортов и пирожных непродолжительного хранения. Уставный капитал компании превышает 1,12 млн. грн. Конечные бенефициары - Станислав Пискун и Константин Кривич.

ЧП "Кременчугхлеб плюс" зарегистрировали в августе 2023 года. Его уставный капитал составляет 70 млн. грн. Предприятие специализировалось на производстве хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Конечный бенефициарный владелец – Станислав Пискун.

Напомним, компания "Дельта Уилмар Украина" 12 ноября 2026 года полностью остановила работу своих производственных мощностей, включая маслоэкстракционный завод в Одесской области. Главными факторами для принятия такого решения стали ситуация в регионе и систематические аварийные отключения электроэнергии.