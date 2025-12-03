Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На світовому ринку немає ажіотажу на українську пшеницю

пшениця
Експорт пшениці знизився через відсутність активних закупівель імпортерами / Depositphotos

У листопаді експорт пшениці з України був дуже низьким і склав лише 1,706 млн тонн. Сезонні фактори продовжують залишатися домінуючими, а цінова ситуація на ринку наразі виглядає нетипово спокійною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

За словами аналітиків, новим драйвером для підняття цін на пшеницю могла бути посівна, але її вплив знівелювали сприятливі погодні умови.

"Стан озимини оцінюється як добрий, вологи вистачає, а прогнози обіцяють додаткові опади. На зимівлю рослини будуть заходити в нормальному стані. Ніяких проблем поки не фіксується. Саме тому фактор ризикової посівної, який міг би  підняти ціни, уже не впливає на ринок",  - пояснюють експерти.

Вони зауважують, що цінова ситуація на ринку наразі виглядає нетипово спокійною. Традиційно в листопаді-грудні ціна на пшеницю рухається вгору, адже імпортери повертаються на ринок після літніх закупівель.

"Але цього сезону ринок стоїть на місці вже два місяці. У жовтні умовна ціна становила $220/т CPT порт за 3 клас, у листопаді — $220–222, а грудень розпочався у тому ж коридорі. У цьому сезоні ціна на пшеницю поводить себе не так, як зазвичай", — коментують аналітики.

Що з експортом

Експерти зауважують, що попит імпортерів на українську пшеницю  почав проявлятися, але активність невисока.

"Минулого тижня закупівлі здійснювали Єгипет, Ліван та країни ЄС, проте ажіотажу немає. Це й стримує ціни. Ринок зазвичай реагує на таку "паузу" різким рухом у той чи інший бік, але ймовірність зростання значно вища", - підкреслюють аналітики.

Вони прогнозують, що у короткостроковій перспективі ринок залишатиметься стабільним.  Умовні ціни за тонну збережуться на рівні $220 за продовольчу та $212–214 за фуражну пшеницю.

Зауважимо, що цього року в Україні зібрано 22,5 мільйона тонн пшениці з понад 5 мільйонів гектарів.

Нагадаємо, майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком Єгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.

Автор:
Світлана Манько