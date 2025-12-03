На світовому ринку немає ажіотажу на українську пшеницю

У листопаді експорт пшениці з України був дуже низьким і склав лише 1,706 млн тонн. Сезонні фактори продовжують залишатися домінуючими, а цінова ситуація на ринку наразі виглядає нетипово спокійною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

За словами аналітиків, новим драйвером для підняття цін на пшеницю могла бути посівна, але її вплив знівелювали сприятливі погодні умови.

"Стан озимини оцінюється як добрий, вологи вистачає, а прогнози обіцяють додаткові опади. На зимівлю рослини будуть заходити в нормальному стані. Ніяких проблем поки не фіксується. Саме тому фактор ризикової посівної, який міг би підняти ціни, уже не впливає на ринок", - пояснюють експерти.

Вони зауважують, що цінова ситуація на ринку наразі виглядає нетипово спокійною. Традиційно в листопаді-грудні ціна на пшеницю рухається вгору, адже імпортери повертаються на ринок після літніх закупівель.

"Але цього сезону ринок стоїть на місці вже два місяці. У жовтні умовна ціна становила $220/т CPT порт за 3 клас, у листопаді — $220–222, а грудень розпочався у тому ж коридорі. У цьому сезоні ціна на пшеницю поводить себе не так, як зазвичай", — коментують аналітики.

Що з експортом

Експерти зауважують, що попит імпортерів на українську пшеницю почав проявлятися, але активність невисока.

"Минулого тижня закупівлі здійснювали Єгипет, Ліван та країни ЄС, проте ажіотажу немає. Це й стримує ціни. Ринок зазвичай реагує на таку "паузу" різким рухом у той чи інший бік, але ймовірність зростання значно вища", - підкреслюють аналітики.

Вони прогнозують, що у короткостроковій перспективі ринок залишатиметься стабільним. Умовні ціни за тонну збережуться на рівні $220 за продовольчу та $212–214 за фуражну пшеницю.

Зауважимо, що цього року в Україні зібрано 22,5 мільйона тонн пшениці з понад 5 мільйонів гектарів.

Нагадаємо, майже усі основні імпортери знизили закупівлю української пшениці, за винятком Єгипту, який підвищив обсяги імпорту майже вдвічі – до 699 тис. тонн та став найбільшим покупцем на старті нового сезону.