На мировом рынке нет ажиотажа на украинскую пшеницу

В ноябре экспорт пшеницы из Украины был очень низким и составил всего 1,706 млн тонн. Сезонные факторы продолжают оставаться доминирующими, а ценовая ситуация на рынке выглядит пока нетипично спокойной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

По словам аналитиков, новым драйвером для повышения цен на пшеницу могла быть посевная, но ее влияние нивелировали благоприятные погодные условия.

"Состояние озимых оценивается как хорошее, влаги хватает, а прогнозы обещают дополнительные осадки. На зимовку растения будут заходить в нормальном состоянии. Никаких проблем пока не фиксируется. Именно поэтому фактор рисковой посевной, который мог бы поднять цены, уже не влияет на рынок", - объясняют эксперты.

Они отмечают, что ценовая ситуация на рынке выглядит нетипично спокойной. Традиционно в ноябре-декабре цена на пшеницу двигается вверх, ведь импортеры возвращаются на рынок после летних закупок.

"Но в этом сезоне рынок стоит на месте уже два месяца. В октябре условная цена составляла $220/т CPT порт за 3 класс, в ноябре - $220-222, а декабрь начался в том же коридоре. В этом сезоне цена на пшеницу ведет себя не так, как обычно", - комментируют аналитики.

Что с экспортом

Эксперты отмечают, что спрос импортеров на украинскую пшеницу начал проявляться, но активность невысокая.

"На прошлой неделе закупки осуществляли Египет, Ливан и страны ЕС, однако ажиотажа нет. Это и сдерживает цены. Рынок обычно реагирует на такую "паузу" резким движением в ту или иную сторону, но вероятность роста значительно выше", - подчеркивают аналитики.

Они прогнозируют, что в краткосрочной перспективе рынок будет оставаться стабильным. Условные цены за тонну сохранятся на уровне $220 за продовольственную и $212–214 за фуражную пшеницу.

Отметим, что в этом году в Украине собрано 22,5 миллиона тонн пшеницы с более чем 5 миллионов гектаров.

Напомним, почти все основные импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое – до 699 тыс. тонн и стал самым большим покупателем на старте нового сезона.