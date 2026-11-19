Кабмін затвердив нову Стратегію модернізації бухобліку та фінансової звітності в державному секторі до 2030 року. Це важливо для вступу України до ЄС та прозорого використання державних коштів через перехід на єдину цифрову систему.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Як зазначили у відомстві, головна мета змін — перевести державні органи на міжнародні стандарти та запустити нову інформаційно-аналітичну систему. Це дозволить повністю автоматизувати процес подачі документів і зробити кожен етап витрачання державних коштів прозорим.

Що планують змінити

Один із напрямів — створення інформаційно-аналітичної системи "Е-облік та звітність". Вона має автоматизувати бухгалтерські процеси та складання фінансової звітності в державному секторі.

Також планують оновити національні стандарти обліку, вдосконалити правила розкриття фінансової інформації та підготувати нормативну базу для звітності зі сталого розвитку. Для цього передбачено аналіз міжнародного досвіду та пілотний проєкт за участю визначених установ державного сектору.

Уряд затвердив і операційний план реалізації стратегії. У ньому визначені конкретні заходи, строки та показники виконання. Міністерство фінансів стежитиме за перебігом реформи й щороку звітуватиме Кабміну про результати.

Стратегію розробили в межах реформи управління державними фінансами на 2026–2030 роки. Вона також враховує зобов'язання України в межах переговорів про вступ до Євросоюзу.

До 2030 року уряд планує створити цифровізовану систему обліку та звітності, узгоджену з міжнародними стандартами. Очікується, що це допоможе контролювати використання державних ресурсів і ухвалювати рішення на основі точніших фінансових даних.

Нагадаємо, у серпні Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо запровадження обов'язкової звітності зі сталого розвитку.