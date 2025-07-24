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Найкращі виші світу за версією Webometrics 2025: топ-30 українських університетів та які місця в рейтингу
У липні іспанська дослідницька група Cybermetrics Lab склала академічний рейтинг закладів вищої освіти. Дослідники проаналізували 31 870 вишів з понад 200 країн. До Ranking Web of Universities (Webometrics) потрапили й українські заклади, серед яких першу сходинку посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на рейтинг.
Трійку найкращих вишів світу сформували Гарвардський університет, Стенфордський університет і Массачусетський технологічний інститут.
Топ-30 вишів України
Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський опублікував вибірку з липневої редакції Webometrics. До тридцятки найкращих українських університетів увійшли:
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Київський національний університет Тараса Шевченка (1612
місце у світі і перше в Україні);
- Сумський державний університет (1841);
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (2037);
- Національний університет "Львівська політехніка" (2213);
- Харківський національний університет В.Н. Каразіна (2234);
- Прикарпатський національний університет Василя Стефаника (2438);
- Національний університет біоресурсів і природокористування України (2599);
- Державний університет "Київський авіаційний інститут" (2616);
- Львівський національний університет Івана Франка (2979);
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (3439);
- Національний гірничий університет (3661);
- Міжрегіональна академія управління персоналом (3708);
- Тернопільський національний медичний університет (3857);
- Чернівецький національний університет Юрія Федьковича (3889);
- Волинський національний університет імені Лесі Українки (3971);
- Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (4127);
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (4130);
- Харківський національний університет радіоелектроніки (4135);
- Київський національний університет будівництва і архітектури (4198);
- Ужгородський національний університет (теж 4198-ме місце, цей виш знаходиться нижче Київського національного університету будівництва і архітектури у переліку, але вони разом ділять одну сходинку);
- Львівський національний медичний університет (4326);
- Західноукраїнський національний університет (4332);
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (4380);
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" (4392);
- Дніпровський національний університет імені О. Гончара (4405);
- Національний університет водного господарства та природокористування (4409);
- Тернопільський національний технічний університет (4580);
- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (4655);
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (4720);
- Херсонський державний університет (4745).
Рейтинг Webometrics
Рейтинг Webometrics ranking of world's universities складають з 2004 року і публікують двічі на рік (у червні-липні та січні). Він аналізує не лише дослідницькі досягнення, а й ступінь представлення діяльності університетів в інтернет-просторі.
Як пояснили в Київському національному університеті Тараса Шевченка, на відміну від інших систем, Webometrics включає університети та інститути з усього світу, зокрема й ті, що традиційно не потрапляють до інших популярних академічних рейтингів. Він поєднує бібліометричні й вебометричні показники, що дозволяє об’єктивно оцінити роль університетів у генерації та поширенні знань.
"Попри виклики повномасштабної війни, КНУ імені Тараса Шевченка впевнено зберігає свою міжнародну репутацію: демонструє відкритість, активну наукову комунікацію та лідерство в цифровому просторі, залишаючись впливовим і впізнаваним у світі", — зазначили у центрі комунікацій університету.
Нагадаємо, Delo.ua разом з Київською школою економіки склали рейтинг найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту. Великий бізнес йде трьома основними шляхами. Створює власні навчальні платформи, співпрацює з вишами, що займають лідерські позиції в Україні, та підтримує профільну освіту в регіонах присутності.