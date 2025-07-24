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Найкращі виші світу за версією Webometrics 2025: топ-30 українських університетів та які місця в рейтингу

студенти
Українські виші потрапили у світовий рейтинг Webometrics. / Freepik

У липні іспанська дослідницька група Cybermetrics Lab склала академічний рейтинг закладів вищої освіти. Дослідники проаналізували 31 870 вишів з понад 200 країн. До Ranking Web of Universities (Webometrics) потрапили й українські заклади, серед яких першу сходинку посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рейтинг.

Трійку найкращих вишів світу сформували Гарвардський університет, Стенфордський університет і Массачусетський технологічний інститут.

Топ-30 вишів України

Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський опублікував вибірку з липневої редакції Webometrics. До тридцятки найкращих українських університетів увійшли:

  1. Київський національний університет Тараса Шевченка (1612 місце у світі і перше в Україні);
  2. Сумський державний університет (1841); 
  3. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (2037); 
  4. Національний університет "Львівська політехніка" (2213); 
  5. Харківський національний університет В.Н. Каразіна (2234); 
  6. Прикарпатський національний університет Василя Стефаника (2438); 
  7. Національний університет біоресурсів і природокористування України (2599); 
  8. Державний університет "Київський авіаційний інститут" (2616); 
  9. Львівський національний університет Івана Франка (2979); 
  10. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (3439); 
  11. Національний гірничий університет (3661); 
  12. Міжрегіональна академія управління персоналом (3708); 
  13. Тернопільський національний медичний університет (3857); 
  14. Чернівецький національний університет Юрія Федьковича (3889); 
  15. Волинський національний університет імені Лесі Українки (3971); 
  16. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (4127); 
  17. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (4130); 
  18. Харківський національний університет радіоелектроніки (4135); 
  19. Київський національний університет будівництва і архітектури (4198); 
  20. Ужгородський національний університет (теж 4198-ме  місце, цей виш знаходиться нижче Київського національного університету будівництва і архітектури у переліку, але вони разом ділять одну сходинку); 
  21. Львівський національний медичний університет (4326); 
  22. Західноукраїнський національний університет (4332); 
  23. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (4380); 
  24. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (4392); 
  25. Дніпровський національний університет імені О. Гончара (4405); 
  26. Національний університет водного господарства та природокористування (4409); 
  27. Тернопільський національний технічний університет (4580); 
  28. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (4655); 
  29. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (4720); 
  30. Херсонський державний університет (4745).

Рейтинг Webometrics

Рейтинг Webometrics ranking of world's universities складають з 2004 року і публікують двічі на рік (у червні-липні та січні). Він аналізує не лише дослідницькі досягнення, а й ступінь представлення діяльності університетів в інтернет-просторі.

Як пояснили в Київському національному університеті Тараса Шевченка, на відміну від інших систем, Webometrics включає університети та інститути з усього світу, зокрема й ті, що традиційно не потрапляють до інших популярних академічних рейтингів. Він поєднує бібліометричні й вебометричні показники, що дозволяє об’єктивно оцінити роль університетів у генерації та поширенні знань.

"Попри виклики повномасштабної війни, КНУ імені Тараса Шевченка впевнено зберігає свою міжнародну репутацію: демонструє відкритість, активну наукову комунікацію та лідерство в цифровому просторі, залишаючись впливовим і впізнаваним у світі", — зазначили у центрі комунікацій університету.

Нагадаємо, Delo.ua разом з Київською школою економіки склали рейтинг найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту. Великий бізнес йде трьома основними шляхами. Створює власні навчальні платформи, співпрацює з вишами, що займають лідерські позиції в Україні, та підтримує профільну освіту в регіонах присутності.

Автор:
Тетяна Ковальчук