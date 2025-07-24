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Лучшие вузы мира по версии Webometrics 2025: топ-30 украинских университетов и какие места в рейтинге
В июле испанская исследовательская группа Cybermetrics Lab составила академический рейтинг заведений высшего образования. Исследователи проанализировали 31 870 вузов из более чем 200 стран. В Ranking Web of Universities (Webometrics) попали и украинские заведения, среди которых первое место занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на рейтинг.
Тройку лучших вузов мира сформировали Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.
Топ-30 вузов Украины
Ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский опубликовал выборку из июльской редакции Webometrics. В тридцатку лучших украинских университетов вошли:
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Киевский национальный университет Тараса Шевченко (1612 место в мире и первое в Украине);
- Сумской государственный университет (1841);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" (2037);
- Национальный университет "Львовская политехника" (2213);
- Харьковский национальный университет В.Н. Каразина (2234);
- Прикарпатский национальный университет Василия Стефаника (2438);
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (2599);
- Государственный университет "Киевский авиационный институт" (2616);
- Львовский национальный университет Ивана Франко (2979);
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (3439);
- Национальный горный университет (3661);
- Межрегиональная академия управления персоналом (3708);
- Тернопольский национальный медицинский университет (3857);
- Черновицкий национальный университет Юрия Федьковича (3889);
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки (3971);
- Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (4127);
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко (4130);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (4135);
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры (4198);
- Ужгородский национальный университет (тоже 4198 место, этот вуз находится ниже Киевского национального университета строительства и архитектуры в перечне, но они вместе делят одну ступеньку);
- Львовский национальный медицинский университет (4326);
- Западноукраинский национальный университет (4332);
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа (4380);
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (4392);
- Днепровский национальный университет имени Гончара (4405);
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования (4409);
- Тернопольский национальный технический университет (4580);
- Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (4655);
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (4720);
- Херсонский государственный университет (4745).
Рейтинг Webometrics
Рейтинг Webometrics ranking of world's universities составляют с 2004 года и публикуют дважды в год (в июне-июле и январе). Он анализирует не только исследовательские достижения, но и степень представления деятельности университетов в интернет-пространстве.
Как объяснили в Киевском национальном университете Тараса Шевченко, в отличие от других систем, Webometrics включает университеты и институты со всего мира, в том числе традиционно не попадающие в другие популярные академические рейтинги. Он сочетает библиометрические и вебометрические показатели, позволяющие объективно оценить роль университетов в генерации и распространении знаний.
"Несмотря на вызовы полномасштабной войны, КНУ имени Тараса Шевченко уверенно сохраняет свою международную репутацию: демонстрирует открытость, активную научную коммуникацию и лидерство в цифровом пространстве, оставаясь влиятельным и узнаваемым в мире", — отметили в центре коммуникаций университета.
Напомним, Delo.ua вместе с Киевской школой экономики составили рейтинг крупнейших бизнес-инвесторов в украинское образование . Большой бизнес идет по трем основным путям. Создает собственные учебные платформы, сотрудничает с вузами, занимающими лидерские позиции в Украине и поддерживает профильное образование в регионах присутствия.