Лучшие вузы мира по версии Webometrics 2025: топ-30 украинских университетов и какие места в рейтинге

В июле испанская исследовательская группа Cybermetrics Lab составила академический рейтинг заведений высшего образования. Исследователи проанализировали 31 870 вузов из более чем 200 стран. В Ranking Web of Universities (Webometrics) попали и украинские заведения, среди которых первое место занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на рейтинг.

Тройку лучших вузов мира сформировали Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Топ-30 вузов Украины

Ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский опубликовал выборку из июльской редакции Webometrics. В тридцатку лучших украинских университетов вошли:

Киевский национальный университет Тараса Шевченко (1612 место в мире и первое в Украине);

Сумской государственный университет (1841); Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" (2037); Национальный университет "Львовская политехника" (2213); Харьковский национальный университет В.Н. Каразина (2234); Прикарпатский национальный университет Василия Стефаника (2438); Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (2599); Государственный университет "Киевский авиационный институт" (2616); Львовский национальный университет Ивана Франко (2979); Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (3439); Национальный горный университет (3661); Межрегиональная академия управления персоналом (3708); Тернопольский национальный медицинский университет (3857); Черновицкий национальный университет Юрия Федьковича (3889); Волынский национальный университет имени Леси Украинки (3971); Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (4127); Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко (4130); Харьковский национальный университет радиоэлектроники (4135); Киевский национальный университет строительства и архитектуры (4198); Ужгородский национальный университет (тоже 4198 место, этот вуз находится ниже Киевского национального университета строительства и архитектуры в перечне, но они вместе делят одну ступеньку); Львовский национальный медицинский университет (4326); Западноукраинский национальный университет (4332); Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа (4380); Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (4392); Днепровский национальный университет имени Гончара (4405); Национальный университет водного хозяйства и природопользования (4409); Тернопольский национальный технический университет (4580); Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (4655); Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (4720); Херсонский государственный университет (4745).

Рейтинг Webometrics

Рейтинг Webometrics ranking of world's universities составляют с 2004 года и публикуют дважды в год (в июне-июле и январе). Он анализирует не только исследовательские достижения, но и степень представления деятельности университетов в интернет-пространстве.

Как объяснили в Киевском национальном университете Тараса Шевченко, в отличие от других систем, Webometrics включает университеты и институты со всего мира, в том числе традиционно не попадающие в другие популярные академические рейтинги. Он сочетает библиометрические и вебометрические показатели, позволяющие объективно оценить роль университетов в генерации и распространении знаний.

"Несмотря на вызовы полномасштабной войны, КНУ имени Тараса Шевченко уверенно сохраняет свою международную репутацию: демонстрирует открытость, активную научную коммуникацию и лидерство в цифровом пространстве, оставаясь влиятельным и узнаваемым в мире", — отметили в центре коммуникаций университета.

Напомним, Delo.ua вместе с Киевской школой экономики составили рейтинг крупнейших бизнес-инвесторов в украинское образование . Большой бизнес идет по трем основным путям. Создает собственные учебные платформы, сотрудничает с вузами, занимающими лидерские позиции в Украине и поддерживает профильное образование в регионах присутствия.