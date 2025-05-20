Нерухомість у портфелі Dragon Capital складає 60% усіх інвестицій – Томаш Фіала

Інвестиційна компанія Dragon Capital отримала у власність більшість комерційної нерухомості у 2016 році, викупляючи об'єкти на межі дефолту.

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Компанія Dragon Capital наразі має у своєму портфелі дві третини інвестицій в нерухомість - комерційну та житлову. Загалом це близько 600 тис. кв м різноманітної нерухомості, тоді як на піку цей показник досягав 800 тис. кв. м.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням заяву засновника та CEO компанії Томаш Фіала в проєкті Dіалоги із СЕО холдингу OKKO GROUP, співзасновником GORO Mountain Resort Василем Даниляком.

Компанія почала інвестувати в комерційну нерухомість на початку 2000-х, проте у ці часи і Dragon Capital продав чимало об'єктів.

"Ми почали викупляти взуттєві та книжкові фабрики і конвертували їх у офісні центри. Потім "Нову лінію" розбудували до 250 тисяч квадратних метрів", - наголосив Фіала.

За його словами, найбільше нерухомості Dragon Capital скупив у 2016 року, коли багато комерційних об'єктів - офіси, ТРЦ, склади - переживали скрутні часи через девальвацію гривні. У ті складні роки половина компаній пройшли реструктуризацію, третина мали проблеми з борговими зобов'язаннями.

"Багато нерухомості тоді було в дефолті, оскільки вони фінансувались за рахунок валютних кредитів, які вже не могли обслуговувати. У багатьох випадках або банки виставляли на продаж, або фонд гарантування вкладів з тих банків, які були в процесі ліквідації, або були проблемні кредити, де ми звертались і до банків і до компанії, яка була винна гроші, пропонували якусь загальну суму", - пояснив Фіала.

З 2016 року компанія довела портфель до 800 тис. кв. м, з них 400 тис. кв. м складів, 200 тис. кв. м офісів та 200 тис. кв. м ТРЦ. Втім, на початку повномасштабної війни три склади під Києвом було знищено.

За підрахунками СЕО компанії, за середньої оцінки в $500 за кв. м, втрачені внаслідок російської агресії 115 тис. кв. метрів складів оцінюються приблизно у $65 млн.

Під час війни компанія не запускала нові проєкти, вирішила сконцентруватися на тих, що були розпочаті ще до вторгнення.

Водночас увага в останні роки сконцентрована на зменшенні кредитної заборгованості за портфелем нерухомості, який складав $250 млн за ціни самої нерухомості $600-700 млн.

Наразі у Dragon Capital залишилось $40 млн заборгованості, йдеться про валовий борг, тоді як чистий борг вже нульовий.

Нагадаємо, восени минулого року Dragon Capital купила "Караван Outlet", що стало однією з найбільших угод на ринку комерційної нерухомості України за останній час.

У січні повідомлялось, що мережа EVA розглядає придбання логістичного комплексу під Києвом у Dragon Capital Томаша Фіали.