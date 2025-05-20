Недвижимость в портфеле Dragon Capital составляет 60% всех инвестиций – Томаш Фиала

Инвестиционная компания Dragon Capital получила в собственность большинство коммерческой недвижимости в 2016 году, выкупая объекты на грани дефолта.

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Компания Dragon Capital в настоящее время имеет в своем портфеле две трети инвестиций в недвижимость — коммерческую и жилую. 600 тыс. кв м разнообразной недвижимости, в то время как на пике этот показатель достигал 800 тыс. кв.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление основателя и CEO компании Томаш Фиала в проекте Диалоги по СЕО холдинга OKKO GROUP, соучредителем GORO Mountain Resort Василием Даниляком.

Компания начала инвестировать в коммерческую недвижимость в начале 2000-х, однако в это время и Dragon Capital продал немало объектов.

"Мы начали выкупать обувные и книжные фабрики и конвертировали их в офисные центры. Затем "Новую линию" построили до 250 тысяч квадратных метров", — подчеркнул Фиала.

По его словам, больше всего недвижимости Dragon Capital скупил в 2016 году, когда многие коммерческие объекты — офисы, ТРЦ, склады — переживали трудные времена из-за девальвации гривны. В те сложные годы половина компаний прошла реструктуризацию, треть имела проблемы с долговыми обязательствами.

"Много недвижимости тогда были в дефолте, поскольку они финансировались за счет валютных кредитов, которые уже не могли обслуживать. Во многих случаях либо банки выставляли на продажу, либо фонд гарантирования вкладов из тех банков, которые были в процессе ликвидации. Либо были проблемные кредиты, где мы обращались и к банкам, и к компании, которая была должна денег, предлагали какую-то общую сумму", - отметил СЕО Dragon Capital.

С 2016 года компания довела портфель до 800 тыс. кв. м, из них 400 тыс. кв. м складов, 200 тыс. кв. м офисов и 200 тыс. кв. м ТРЦ. Впрочем, в начале полномасштабной войны три склада под Киевом были уничтожены.

По подсчетам СЕО компании, при средней отметке в $500 за кв. м, утраченные в результате российской агрессии 115 тыс. кв. метров складов оцениваются примерно в $65 млн.

Во время войны компания не запускала новые проекты, решила сконцентрироваться на объектах, начатых еще до вторжения.

В то же время внимание в последние годы сфокусировано на уменьшении кредитной задолженности по портфелю недвижимости, который составлял $250 млн при цене самой недвижимости $600-700 млн.

В Dragon Capital осталось $40 млн задолженности, речь идет о валовом долге, тогда как чистый долг уже нулевой.

Напомним, осенью прошлого года Dragon Capital купила "Караван Outlet", что стало одним из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости Украины за последнее время.

В январе сообщалось, что сеть EVA рассматривает приобретение логистического комплекса под Киевом у Dragon Capital Томаша Фиалы.