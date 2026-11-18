Німецька холдингова компанія Smart Estate Life SE та українська Tesla Energo інвестують €156 млн у будівництво гібридної електростанції на Хмельниччині. Проєкт потужністю 250 МВт поєднає сонячну генерацію з акумуляторними системами накопичення енергії (BESS).

Як пише Dilo, про це повідомляє UkraineInvest.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали 13 листопада під час конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві.

Свої підписи під документом поставили виконавча директорка UkraineInvest Марина Хлистун, член ради директорів Smart Estate Life SE Андреас Карстен та заступниця гендиректора Tesla Energo Тетяна Мушинська.

Ключові деталі проєкту:

Терміни: будівництво триватиме орієнтовно 24 місяці.

Робочі місця: на етапі зведення створять близько 200 тимчасових робочих місць, а після запуску об'єкта — 20 постійних.

Технологія: гібридна модель дозволить не лише виробляти "зелену" електроенергію, а й накопичувати її в батареях для балансування та підвищення стійкості енергосистеми.

У межах проєкту німецька Smart Estate Life SE відповідатиме за інвестиції та управління активами, тоді як українська Tesla Energo виступить технологічним партнером, взявши на себе проєктування та будівництво.

Організаційний супровід та координацію з держорганами забезпечує урядовий офіс із залучення інвестицій UkraineInvest.

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