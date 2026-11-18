Немецкая холдинговая компания Smart Estate Life SE и украинская Tesla Energo инвестируют €156 млн в строительство гибридной электростанции в Хмельницкой области. Проект мощностью 250 МВт сочетает солнечную генерацию с аккумуляторными системами накопления энергии (BESS).

Как пишет Dilo, об этом сообщает UkraineInvest.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан 13 ноября во время конференции ReBuild Ukraine 2026 в Варшаве.

Свои подписи под документом поставили исполнительный директор UkraineInvest Марина Хлыстун, член совета директоров Smart Estate Life SE Андреас Карстен и заместитель гендиректора Tesla Energo Татьяна Мушинская.

Ключевые детали проекта:

Сроки: строительство будет продолжаться ориентировочно 24 месяца.

Рабочие места: на этапе возведения создадут около 200 временных рабочих мест, а после запуска объекта – 20 постоянных.

Технология: гибридная модель позволит не только производить "зеленую" электроэнергию, но и накапливать ее в батареях для балансировки и повышения устойчивости энергосистемы.

В рамках проекта немецкая Smart Estate Life SE будет отвечать за инвестиции и управление активами, в то время как украинская Tesla Energo выступит технологическим партнером, взяв на себя проектирование и строительство.

Организационное сопровождение и координацию с госорганами обеспечивает правительственный офис по привлечению инвестиций UkraineInvest.

Ранее сообщалось, что ЕС предоставит Украине новую партию оборудования и транспорта для поддержки инфраструктуры в зимний период. В пакет помощи войдут 500 генераторов, четыре понтонных моста и 200 автобусов.