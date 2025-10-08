Запланована подія 2

Німецький Helsing купує австралійського виробника підводних дронів, посилюючи морський сектор ЄС

Helsing
Helsing купує Blue Ocean / Depositphotos

Німецький оборонний стартап Helsing купує австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean, щоб посилити свої автономні морські системи на основі штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, компанія Helsing, яка не назвала вартість угоди, заявила, що інтегрує апаратне забезпечення та виробничі потужності Blue Ocean з власним штучним інтелектом (ШІ).

Стратегічне придбання дозволяє Helsing пришвидшити плани щодо розробки та масового виробництва автономних підводних дронів для захисту морських володінь країн.

"Потреба в розумному автономному масовому підході очевидна, і разом з Blue Ocean ми можемо побудувати автономний планер, який забезпечить великий крок вперед для проведення підводної розвідки, спостереження та рекогносцирування (ISR) для військово-морських сил", – зазначила генеральний менеджер Helsing Maritime Амелія Гулд.

Helsing приєднується до інших європейських оборонних компаній, які активно інвестують у військово-морський сектор. Цей інтерес стимулюється зростанням державного фінансування оборонних проєктів, викликаним війною в Україні.

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall, один з найбільших виробників боєприпасів у Європі, оголосив про придбання підрозділу військових кораблів NVL, що належить Luerssen Group. Цей крок дозволить йому розширити свою присутність у військово-морському секторі та скористатися значним зростанням оборонних бюджетів по всьому континенту.

Автор:
Тетяна Бесараб