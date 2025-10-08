Немецкий Helsing покупает австралийского производителя подводных дронов, усиливая морской сектор ЕС

Немецкий оборонный стартап Helsing покупает австралийского производителя подводных дронов Blue Ocean, чтобы усилить свои автономные морские системы на основе искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компания Helsing, не назвавшая стоимость сделки, заявила, что интегрирует аппаратное обеспечение и производственные мощности Blue Ocean с собственным искусственным интеллектом.

Стратегическое приобретение позволяет Helsing ускорить планы разработки и массового производства автономных подводных дронов для защиты морских владений стран.

"Потребность в разумном автономном массовом подходе очевидна и вместе с Blue Ocean мы можем построить автономный планер, который обеспечит большой шаг вперед для проведения подводной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) для военно-морских сил", - отметила генеральный менеджер Helsing Maritime Амелия Гулд.

Helsing присоединяется к другим европейским оборонным компаниям, активно инвестирующим в военно-морской сектор. Этот интерес стимулируется ростом государственного финансирования оборонных проектов, вызванным войной в Украине.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall, один из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, объявил о приобретении принадлежащего Luerssen Group подразделения военных кораблей NVL. Этот шаг позволит ему расширить свое присутствие в военно-морском секторе и воспользоваться значительным ростом оборонных бюджетов по всему континенту.