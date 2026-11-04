Оцінка Revolut злетіла до рекордних $115 млрд після вторинного продажу акцій

Британська компанія Revolut Ltd. завершила черговий етап вторинного продажу акцій, який офіційно зафіксував ринкову оцінку фінтех-сервісу на рівні 115 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Провідними учасниками угоди стали інвестиційні компанії Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, рахунки під управлінням T. Rowe Price Associates Inc., а також фонд Baillie Gifford. Вторинний продаж цінних паперів стартував у липні. Цей механізм надав можливість діючим інвесторам і працівникам реалізувати власні частки без додаткового випуску нових акцій самою компанією.

Генеральний директор Revolut Нік Сторонський підкреслив, що право працівників володіти часткою бізнесу є частиною внутрішньої культури від самого заснування, тому компанія вкотре надала команді можливість монетизувати створену вартість.

Стрімке зростання та плани на IPO

Заснований у 2015 році сервіс став однією з найбільших та найдинамічніших фінтех-компаній світу. Нинішня оцінка у 115 мільярдів доларів демонструє різкий стрибок у капіталізації: попередній інвестиційний раунд, проведений менш як рік тому, оцінював компанію у 75 мільярдів доларів.

Раніше Сторонський заявляв про наміри вивести Revolut на біржу. Проте вихід на публічний ринок відбудеться не раніше 2028 року та передбачатиме подвійний лістинг акцій — у Великій Британії та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фінтех-сервіс Revolut, заснований трохи більше як десять років тому з обіцянкою нижчих комісій за обмін валют, виріс у найдорожчий стартап Європи. На непублічному ринку його оцінюювали у 115 млрд доларів, що вже перевищує ринкову вартість британського Barclays або французького Societe Generale.