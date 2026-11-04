Оценка Revolut взлетела до рекордных $115 млрд после вторичной продажи акций

Британская компания Revolut Ltd. завершила очередной этап вторичной продажи акций, официально зафиксировавшей рыночную оценку финтех-сервиса на уровне 115 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Ведущими участниками сделки стали инвестиционные компании Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, счета в управлении T. Rowe Price Associates Inc., а также фонд Baillie Gifford. Вторичная продажа ценных бумаг стартовала в июле. Этот механизм предоставил возможность действующим инвесторам и работникам реализовать свои доли без дополнительного выпуска новых акций самой компанией.

Генеральный директор Revolut Ник Сторонский подчеркнул, что право работников владеть долей бизнеса является частью внутренней культуры с самого основания, поэтому компания в очередной раз предоставила команде возможность монетизировать созданную стоимость.

Стремительный рост и планы на IPO

Основанный в 2015 году сервис стал одной из самых крупных и динамичных финтех-компаний мира. Нынешняя оценка в 115 миллиардов долларов демонстрирует резкий скачок в капитализации: предыдущий инвестиционный раунд, проведенный менее года назад, оценивал компанию в 75 миллиардов долларов.

Ранее Сторонский заявлял о намерениях вывести Revolut на биржу. Однако выход на публичный рынок состоится не раньше 2028 года и будет предусматривать двойной листинг акций - в Великобритании и США.

Напомним, ранее сообщалось, что финтех-сервис Revolut, основанный чуть более десяти лет назад с обещанием низших комиссий за обмен валют, вырос в самый дорогой стартап Европы. На непубличном рынке он оценивался в 115 млрд долларов, что уже превышает рыночную стоимость британского Barclays или французского Societe Generale.