Петиція про мобілізацію чоловіків до 55 років набрала необхідну кількість голосів

Петиція із закликом знизити граничний вік мобілізації в Україні з 60 до 55 років набрала необхідні 25 тисяч голосів на сайті Кабінету міністрів.

Як пише Dilo, про це свідчить петиція на сайті уряду.

Чи знизять в Україні граничний вік мобілізації?

Тепер звернення має розглянути уряд.

Петицію подали 27 липня. Станом на 14 жовтня вона зібрала необхідну кількість підписів.

Авторка звернення пропонує переглянути граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану. На її думку, практичний досвід виконання бойових і спеціальних завдань свідчить про потребу знизити цей поріг до 55 років.

У петиції зазначається, що чоловіки віком від 55 до 60 років можуть мати вікові зміни здоров’я та хронічні захворювання, які впливають на фізичну витривалість у польових і бойових умовах. Авторка також вважає, що комплектування підрозділів з урахуванням фізичних можливостей військових сприятиме підвищенню їхньої боєздатності та мобільності.

Окремо в зверненні наголошується на ролі людей цієї вікової категорії в цивільній економіці та на підприємствах критичної інфраструктури.

Для реалізації пропозиції авторка закликає розробити законопроєкт про внесення змін до законів "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ має передбачати зниження граничного віку військової служби під час воєнного стану з 60 до 55 років для рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Також пропонується надати військовослужбовцям право звільнятися зі служби за власним бажанням після досягнення 55 років під час воєнного стану.

Набрання 25 тисяч голосів означає, що петиція відповідає вимогам для розгляду, але саме по собі не змінює чинних правил мобілізації.

Воєнний стан - що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.