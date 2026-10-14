Петиция о мобилизации мужчин до 55 лет набрала необходимое количество голосов

Петиция с призывом снизить предельный возраст мобилизации в Украине с 60 до 55 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте Кабинета министров.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует петиция на сайте правительства.

Снизят ли в Украине предельный возраст мобилизации?

Теперь обращение должно рассмотреть правительство.

Петицию подали 27 июля. По состоянию на 14 октября, она собрала необходимое количество подписей.

Автор обращения предлагает пересмотреть предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения. По ее мнению, практический опыт выполнения боевых и специальных задач свидетельствует о необходимости снизить этот порог до 55 лет.

В петиции отмечается, что мужчины от 55 до 60 лет могут иметь возрастные изменения здоровья и хронические заболевания, которые влияют на физическую выносливость в полевых и боевых условиях. Автор также считает, что комплектование подразделений с учетом физических возможностей военных будет способствовать повышению их боеспособности и мобильности.

Отдельно в обращении отмечается роль людей этой возрастной категории в гражданской экономике и на предприятиях критической инфраструктуры.

Для реализации предложения автор призывает разработать законопроект о внесении изменений в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ должен предусматривать снижение предельного возраста военной службы во время военного положения с 60 до 55 лет для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Также предлагается предоставить военнослужащим право увольняться со службы по собственному желанию по достижении 55 лет во время военного положения.

Вступление 25 тысяч голосов означает, что петиция отвечает требованиям для рассмотрения, но само по себе не изменяет действующие правила мобилизации.

Военное положение – что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения на свободу передвижения как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.