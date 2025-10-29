Підписано договір між Фондом декарбонізації та ОСББ: хто отримав перший кредит

В Україні розпочався новий етап розвитку енергоефективності: підписано перший договір про надання кредиту від Фонду декарбонізації України. Його отримало ОСББ "Молоді 6" з міста Луцьк, яке бере участь у програмі "Енергодім", що реалізується Фондом енергоефективності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Фонд енергоефективності.

Це — приклад взаємодії двох державних інституцій, спрямованої на створення нових фінансових механізмів для модернізації житлового фонду. Завдяки цьому ОСББ отримають ширші можливості для залучення ресурсів на енергомодернізацію будинків.

Проєкт, який реалізує ОСББ "Молоді 6", передбачає комплексне утеплення фасаду та даху, а також заміна зовнішніх дверей у місцях загального користування. Загальний бюджет становить 12,7 млн грн, із яких 30% профінансовано кредитом Фонду декарбонізації під 9% річних із відстрочкою платежу на 12 місяців та строком кредитування 10 років.

Решта 70% витрат буде компенсована Фондом енергоефективності у межах програми "Енергодім".

За результатами енергоаудиту, очікувана річна економія на оплаті комунальних послуг перевищить 682 тис. грн. Для утеплення будинку використано вітчизняні матеріали, що одночасно підтримує українських виробників і сприяє розвитку національної "зеленої" економіки.

"Завдяки нашим партнерам українці отримують ще більше інструментів для реалізації енергоефективних рішень", - наголосив директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк наголосив.

Додамо, 14 липня уряд схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року, яка передбачає поетапне підвищення енергоефективності житла, встановлення індивідуальних теплових пунктів, комплексне утеплення будівель.