Подписан договор между Фондом декарбонизации и ОСМД: кто получил первый кредит

В Украине начался новый этап развития энергоэффективности: подписан первый договор о предоставлении кредита от Фонда декарбонизации Украины. Его получило ОСМД "Молоді 6" из Луцка, который участвует в программе "Энергодом", реализуемой Фондом энергоэффективности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Фонд энергоэффективности.

Это – пример взаимодействия двух государственных институтов, направленного на создание новых финансовых механизмов для модернизации жилищного фонда. Благодаря этому ОСМД получат более широкие возможности для привлечения ресурсов на энергомодернизацию домов.

Проект, реализующий ОСМД "Молоді 6", предусматривает комплексное утепление фасада и крыши, а также замена наружных дверей в местах общего пользования. Общий бюджет составляет 12,7 млн. грн., из которых 30% профинансировано кредитом Фонда декарбонизации под 9% годовых с отсрочкой платежа на 12 месяцев и сроком кредитования 10 лет.

Остальные 70% расходов будут компенсированы Фондом энергоэффективности в рамках программы "Энергодом".

По результатам энергоаудита ожидаемая годовая экономия на оплате коммунальных услуг превысит 682 тыс. грн. Для утепления дома использованы отечественные материалы, которые одновременно поддерживают украинских производителей и способствуют развитию национальной "зеленой" экономики.

"Благодаря нашим партнерам украинцы получают еще больше инструментов для реализации энергоэффективных решений", – подчеркнул директор Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк.

14 июля правительство одобрило Государственную целевую экономическую программу поддержки термомодернизации зданий на период до 2030 года, которая предусматривает поэтапное повышение энергоэффективности жилья, установку индивидуальных тепловых пунктов, комплексное утепление зданий.